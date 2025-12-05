Language
    ड्राइवर हों या पैदल यात्री, हर किसी को पता होने चाहिए 20 जरूरी ट्रैफिक साइन, आज ही कर लें याद

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:11 AM (IST)

    सड़क पर चलते हुए हम अक्सर अलग–अलग तरह के साइन बोर्ड देखते हैं, पर कई बार समझ नहीं पाते कि ये आखिर बताते क्या हैं। दरअसल, ये छोटे–छोटे संकेत ही हमारे स ...और पढ़ें

    Hero Image

    20 जरूरी ट्रैफिक साइन जो हर किसी को मालूम होने चाहिए (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सड़क पर चलते हुए अक्सर हम रंग-बिरंगे बोर्ड और अलग-अलग आकार के संकेत देखते हैं। बता दें, ये साइन आपकी सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए बेहद जरूरी होते हैं। अगर इन संकेतों को सही तरह समझा जाए, तो दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाती है और ट्रैफिक भी आसानी से आगे बढ़ता है। इस आर्टिकल में हम उन प्रमुख ट्रैफिक संकेतों को आसान भाषा में समझ रहे हैं, जो हर ड्राइवर, पैदल यात्री और साइकिल चालक को जरूर जानने चाहिए।

    सड़क पर काम चल रहा है (ROAD WORK)

    ROAD WORK

    यह संकेत बताता है कि आगे सड़क पर मरम्मत या निर्माण कार्य चल रहा है। इस क्षेत्र से गुजरते समय गति धीमी रखना और सावधानी से आगे बढ़ना जरूरी होता है।

    आगे सड़क बाईं ओर मुड़ रही है (BEND TO LEFT)

    BEND TO LEFT

    यह चेतावनी देता है कि आगे सड़क बाईं ओर मुड़ती है। अचानक मोड़ दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, इसलिए ड्राइवर को पहले से सतर्क किया जाता है।

    फिसलन भरी सड़क (SLIPPERY ROAD)

    SLIPPERY ROAD

    अगर सड़क गीली, कच्ची या फिसलन वाली है, तो यह संकेत लगाया जाता है। यहां धीरे ब्रेक लगाना और वाहन नियंत्रित रखते हुए आगे बढ़ना जरूरी है।

    बच्चों का मार्ग (CHILDREN CROSSING)

    CHILDREN CROSSING

    स्कूल या खेल के मैदान के पास यह संकेत दिखाई देता है। ड्राइवर को गति कम कर देनी चाहिए क्योंकि बच्चे अचानक सड़क पर आ सकते हैं।

    आगे ट्रैफिक सिग्नल है (TRAFFIC SIGNAL AHEAD)

    TRAFFIC SIGNAL AHEAD

    यह बताता है कि कुछ दूरी पर सिग्नल आने वाला है। ड्राइवर को पहले से धीमा होने और ध्यान देने की सलाह दी जाती है।

    ओवरटेक न करें (NO OVERTAKING)

    NO OVERTAKING

    इस संकेत का मतलब है कि यहां पर किसी भी वाहन को ओवरटेक करना सख्त मना है। यह आमतौर पर संकरी या जोखिम वाली सड़क पर लगाया जाता है।

    अधिकतम गति 30 (30 MAXIMUM SPEED)

    30 MAXIMUM SPEED

    यह गति सीमा का संकेत है जो बताता है कि यहां वाहन 30 की स्पीड से ज्यादा नहीं चलना चाहिए।

    प्रवेश वर्जित (NO ENTRY)

    NO ENTRY

    इस संकेत का मतलब है कि इस सड़क या लेन में प्रवेश बिल्कुल प्रतिबंधित है। आमतौर पर यह वन-वे मार्ग के उल्टी दिशा में लगाया जाता है।

    पार्किंग मना है (NO PARKING)

    NO PARKING

    यह संकेत बताता है कि यहां वाहन खड़ा करना अनुमति नहीं है।

    यू-टर्न नहीं ले सकते (NO U-TURN)

    NO U-TURN

    इसका मतलब है कि यहां वाहन को वापस मोड़ने की अनुमति नहीं है। यह ट्रैफिक को सुव्यवस्थित रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है।

    आगे बाएं मुड़ें (TURN LEFT AHEAD)

    TURN LEFT AHEAD

    यह निर्देश देता है कि आगे आपको बाईं दिशा में ही मुड़ना है।

    आगे राउंडअबाउट है (ROUNDABOUT)

    ROUNDABOUT

    यह संकेत बताता है कि आगे गोल चक्कर आने वाला है। ड्राइवर को धीमी गति से प्रवेश करना चाहिए और दाएं से आने वाले वाहन को रास्ता देना चाहिए।

    सीधे आगे जाएं (AHEAD ONLY)

    AHEAD ONLY

    इस संकेत का मतलब है कि वाहन केवल आगे ही बढ़ सकता है, किसी ओर मुड़ना अनुमति नहीं है।

    सिर्फ साइकिल चालकों के लिए (CYCLISTS ONLY)

    CYCLISTS ONLY

    यह रास्ता सिर्फ साइकिल चलाने वालों के लिए निर्धारित होता है। अन्य वाहनों का प्रवेश यहां वर्जित है।

    सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए (PEDESTRIANS ONLY)

    PEDESTRIANS ONLY

    यह क्षेत्र केवल पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित होता है। यहां वाहनों का प्रवेश नहीं होना चाहिए।

    आगे दो लेन मिल रही हैं (MERGE AHEAD)

    MERGE AHEAD

    यह चेतावनी देता है कि सामने दो रास्ते मिलकर एक होने वाले हैं। ऐसे में, सावधानी से गाड़ी को नियंत्रित रखना आवश्यक है।

    पैदल पार पथ (PEDESTRIAN CROSSING)

    PEDESTRIAN CROSSING

    यह संकेत बताता है कि आगे पैदल यात्री सड़क पार करते हैं। ड्राइवर को रुकने के लिए तैयार रहना चाहिए।

    हिरणों का मार्ग (DEER CROSSING)

    DEER CROSSING

    जंगल क्षेत्रों में लगाया जाने वाला यह चिन्ह संकेत देता है कि जानवर सड़क पार कर सकते हैं। सतर्क होकर धीमे चलना चाहिए।

    दो-तरफा ट्रैफिक (TWO-WAY TRAFFIC)

    TWO-WAY TRAFFIC

    यह बोर्ड बताता है कि आगे से सिंगल रोड पर दोनों दिशाओं से वाहन आते-जाते मिलेंगे, इसलिए अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है।

    नीचे की ओर ढलान (HILL DOWNWARDS)

    HILL DOWNWARDS

    यह संकेत बताता है कि आगे तेज ढलान है, इसलिए ब्रेक और गति पर नियंत्रण का ध्यान रखना जरूरी है।

    ये छोटी-छोटी जानकारी हमें बड़े हादसों से बचा सकती है। अगर हर व्यक्ति इन संकेतों को समझकर सड़क पर जिम्मेदारी से चले, तो दुर्घटनाएं काफी हद तक कम हो सकती हैं।

