नक्सली हिड़मा समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई के समर्थन में इंडिया गेट पर जुटे युवा, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के लगाए नारे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वायु प्रदूषण के मुद्दे के बहाने रविवार को इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर नक्सली कंमाडर माड़वी हिड़मा के समर्थन में नारेबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ हुई दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के समर्थन में भी लोग आ गए हैं। मंगलवार को यूथ स्टैंड फाॅर सोसाइटी (वाइएसएस) के बैनर तले इंडिया गेट पर ही दिल्ली पुलिस के समर्थन में प्रदर्शन किया। साथ ही दिल्ली पुलिस के समर्थन में नारे भी लगाए। प्रदर्शन में युवाओं नक्सली कंमाडर हिड़मा के खिलाफ नारे लगाए साथ ही जिस घर से हिड़मा निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे के प्ले कार्ड भी दिखाएं।

संस्था के अध्यक्ष सागर पराशर ने कहा कि देश की राजधानी में वायु प्रदूषण का बहाना लेकर नक्सली विचारधारा का समर्थन किया। हमें अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर गर्व है कि उन्होंने नक्सली कंमाडर हिड़मा को मौत के घाट उतार दिया।

अब इसका समर्थन करने वालों भी कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन, प्रदर्शन के दौरान चिंताजनक यह है कि देश विरोधी विचारधारा का समर्थन करने वालों को जब दिल्ली पुलिस के कर्मियों ने रोकने का प्रयास किया तो उन पर मिर्ची स्प्रे फेंका गया।

हिड़मा के समर्थन में नारे लगाने वाले ही ऐसा कर सकते हैं। कोई भी सजग नागरिक ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगर वायु प्रदूषण पर वह लोग प्रदर्शन करते तो हम भी उनका समर्थन करते क्योंकि वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है।