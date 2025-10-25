यमुना में दिखा साफ-सफाई का असर: सात महीनों में जल गुणवत्ता में बड़ा सुधार, अब हर राज्य के मनाए जा रहे पर्व- प्रवेश वर्मा

छठ पूजा की भव्य तैयारी

प्रवेश वर्मा ने बताया कि इस वर्ष दिल्ली सरकार और भाजपा मिलकर छठ पूजा का आयोजन धूमधाम से कर रहे हैं। पहले लोगों को यमुना के गंदे पानी में डुबकी लगानी पड़ती थी, लेकिन अब जल की गुणवत्ता में सुधार होने से श्रद्धालुओं को साफ और सुरक्षित जल में स्नान का अवसर मिलेगा।

तीन वर्षों में पूरी तरह साफ होगी यमुना

मंत्री ने दावा किया कि मौजूदा प्रयासों से यमुना का जलस्तर और गुणवत्ता लगातार सुधर रही है।उन्होंने कहा कि अगले तीन वर्षों में यमुना पूरी तरह से साफ और प्रदूषणमुक्त हो जाएगी। साथ ही, उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि “जो लोग 10 साल में यमुना साफ नहीं कर पाए, वे अब सवाल पूछ रहे हैं।”