अगले लोकसभा चुनाव से पहले साफ और अविरल हो जाएगी यमुना, दिल्लीवासियों से गृह मंत्री अमित शाह का वादा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्लीवासियों को विश्वास दिलाया है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले यमुना साफ व अविरल हो जाएगी। कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यमुना को साफ करने का संकल्प लिया था।

उनके नेतृत्व में इसके लिए तेजी से काम चल रहा है। पूर्व की कांग्रेस व आम आदमी पार्टी की सरकार पर नदी की सफाई के लिए कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने वादा करके यमुना में डुबकी नहीं लगाई इसलिए दिल्लीवासियों ने उनकी सरकार को इस नदी में डुबा दिया।

गृह मंत्री ने केशोपुर सीवरेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 1816 करोड़ रुपये की लागत वाली यमुना की सफाई और जल आपूर्ति से संबंधित 11 परियोजनाओं का लोकार्पण और आठ का शिलान्यास किया। कहा, यमुना जी की कृपा है कि यमुनोत्री से प्रयागराज तक कमल फूल की सरकार है। यानी इस नदी के स्वच्छ होने का रास्ता साफ है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि यमुना की सफाई उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह संकल्प राजनीतिक नहीं यमुना को लेकर लोगों की आस्था का सम्मान है।

इस काम में फंड की कमी नहीं आएगी। बैठक में कुछ अधिकारियों ने फंड को लेकर आशंका जताई थी तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचार रोककर और विज्ञापन के खर्चे कम करने से ही यमुना के शुद्धिकरण के लिए पैसे मिल जाएंगे।

उन्होंने कहा, पूर्व की सरकारों ने भी इसके पुनरुद्धार का वादा किया था। केजरीवाल ने नदी को साफ करके उसमें डुबकी लगाने का वादा किया था। उन्होंने वादा पूरा नहीं किया तो प्रवेश वर्मा ने उनके कट आउट को डुबकी लगवाया। इससे उनका कटआउट बीमार हो गया था।