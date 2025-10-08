दिल्ली में 1816 करोड़ की परियोजनाओं से प्रदूषण मुक्त होगी यमुना, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुरुआत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इसमें गिरने वाले नालों का पानी साफ करना होगा। इसके लिए सीवरेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) और विकेंद्रीकृत सीवरेज उपचार संयंत्र (डीएसटीपी) बनाने की योजना तैयार की गई है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बृहस्पतिवार को केशोरपुर में आयोजित 15 डीएसटीपी का आधारशिला रखेंगे। कई गांवों में सीवर लाइन का काम भी शुरू होगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, गृह मंत्री यमुना की सफाई और पेयजल आपूर्ति से संबंधित 1816 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे।

इससे यमुना को निर्मल बनाने के काम में तेजी आएगी। यमुना नदी को निर्मल बनाना हमारी प्राथमिकता है। इस काम में केंद्र सरकार की पूरी सहायता मिल रही है।





यह भी पढ़ें- Delhi के व्यापारियों के लिए गुड न्यूज, CM रेखा गुप्ता ने लिया ये बड़ा फैसला; लंबे समय से उठ रही थी मांग