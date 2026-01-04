Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बुक लवर्स के लिए अच्छी खबर, पहली बार विश्व पुस्तक मेले में प्रवेश होगा नि:शुल्क, PM मोदी कर सकते हैं उद्घाटन

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:52 PM (IST)

    विश्व पुस्तक मेला इस बार भारत मंडपम में 10 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें पहली बार प्रवेश नि:शुल्क रहेगा। भारतीय पुस्तक न्यास और आईटीपीओ ने यह निर्णय लिया ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    10 जनवरी से भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेला शुरू होगा।

    संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। विश्व पुस्तक मेला जाने के लिए इस बार टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सह मेला आयोजक भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आइटीपीओ) के साथ सहमति बना भारतीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) ने पहली इस बार मेले में नि:शुल्क प्रवेश रखने का निर्णय लिया है। यही नहीं, मेले का उदघाटन भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर सकते हैं। एनबीटी और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से उन्हें बुलाने के प्रयास लगातार जारी हैं।

    10 जनवरी से भारत मंडपम में शुरू होने जा रहे पुस्तकों के इस नौ दिवसीय महाकुंभ की तैयारियां इन दिनों अंतिम चरण में चल रही हैं। पहले से अधिक बड़े आकार में लग रहे इस मेले में अबकी बार अलग अलग भारतीय भाषाओं के करीब एक हजार प्रकाशक भाग ले रहे हैं। स्टाल की संख्या लगभग तीन हजार रहेगी। चूंकि मेले की थीम सेना के इतिहास पर है तो तीनों ही सेनाओं के प्रमुख भी मेले में पहुंचेंगे। मेलावधि के नौ दिनों में 50 से अधिक वीआइपी आने की उम्मीद है।

    इस बार मेले में 30 देश भागीदारी कर रहे हैं। कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया जा रहा है जबकि स्पेन को फोकस कंट्री बनाया गया है। अन्य भागीदार देशों में रूस, संयुक्त अरब अमीरात, इरान, जापान, पौलेंड, अर्जेंटीना तथा लिथूनिया इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 11 देशों से विश्व पुस्तक मेले के निदेशक भी इस मेले में आएंगे।

    किडस एक्सप्रेस के नाम से बाल मंडप 750 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार हो रहा है। यहां पर विभिन्न विषयक बाल साहित्य तो प्रदर्शित होगा ही, अनेक प्रकार की गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय में डिजिटल प्लेटफार्म के जरिए छह हजार से अधिक पुस्तकें नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देश विदेश की विभिन्न प्रस्तुतियों के साथ आर्मी, नेवी व एयरफोर्स के बैंड भी अपनी प्रस्तुति देंगे।

    विश्व पुस्तक मेले में अधिक से अधिक लोग पहुंच सकें, इसीलिए इस बार मेले में प्रवेश नि:शुल्क कर दिया गया है। मेले को हर आयु वर्ग में उपयोगी बनाने के लिए सभी संभव प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री द्वारा मेले के उदघाटन को लेकर जल्द ही स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। -युवराज मलिक, निदेशक, एनबीटी