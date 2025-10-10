Delhi Accident: द्वारका में सड़क धंसने से पलटा ट्रक, महिला की दर्दनाक मौत; आरोपी ड्राइवर फरार
पश्चिमी दिल्ली के बिंदापुर इलाके में सड़क धंसने से रोड़ी से लदा ट्रक पलटने से एक महिला की दुखद मौत हो गई। मृतका की पहचान रेणु देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश जारी है। शुरुआती जांच में सड़क धंसने को दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। बिंदापुर थाना क्षेत्र स्थित द्वारका सेक्टर तीन में बृहस्पतिवार दोपहर सड़क धंसने से रोड़ी से लदा एक ट्रक पलट गया। हादसे में वहां से गुजर रही एक महिला ट्रक से गिरे रोड़ी के नीचे दब गई, जिससे उनकी मौत हो गई। जिस महिला की मौत हुई है उनका नाम रेणु देवी है।
घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को ट्रक के नीचे से निकाला और पास के अस्पताल में पहुंचया जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह बिंदापुर थाना पुलिस को सड़क किनारे रोड़ी लदे ट्रक के पलटने और उसमें एक महिला के दबने की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत क्रेन मंगवाकर ट्रक को सीधा किया। ट्रक के पलटने से उसपर लदा रोड़ी का ढेर जमा हो गया था।
पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत रोड़ी को हटवाया और उसके नीचे दबी महिला को निकालकर पास के इंदिरा गांधी अस्पताल में लेकर गई। जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के समय वह बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए घर जा रही थी।
चालक हुआ फरार, ट्रक जब्त
छानबीन के दौरान पुलिस ने पाया कि घटना के बाद चालक मौके से भाग गया है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और ट्रक के मालिक के जरिए चालक की पहचान करने में जुटी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि सड़क धंसने की वजह से ट्रक पलटा है।
