दिल्ली के जहांगीरपुरी में हेरोइन के साथ महिला गिरफ्तार, पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में जहांगीरपुरी जे-ब्लॉक में पुलिस ने 60 वर्षीय महिला को 17.71 ग्राम हेरोइन/स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित महिला दिल्ली के विभिन्न स्थानों में अपने ग्राहकों को हेरोइन/स्मैक सप्लाई करती थी। पुलिस ने महिला से 3580 रुपये नकद बरामद किए हैं।

उत्तर-पश्चिम दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि थाना महेंद्रा पार्क क्षेत्र में एक ड्रग पेडलर सक्रियता की सूचना के बाद पुलिस ने जहांगीरपुरी के जे-ब्लाक में एक संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से नकद 3580 और 17.71 ग्राम हेरोइन/स्मैक बरामद हुआ। आरोपित महिला की पहचान जहांगीरपुरी जे-ब्लाक निवासी 60 वर्षीय नीलम के रूप में हुई।

जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपित ने पिछले कई महीनों से ड्रग पेडलिंग में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया वह हेरोइन/स्मैक विभिन्न स्थानों में अपने ग्राहकों को मांग पर सप्लाई करती थी। उन्होंने बताया कि आरोपित के अन्य नारकोटिक-संबंधित मामलों में संभावित लिंक और संलिप्तता का पता लगाया जा रहा है।