दिल्ली के जहांगीरपुरी में हेरोइन के साथ महिला गिरफ्तार, पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप
दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस ने हेरोइन के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस महिला से पूछताछ कर हेरोइन तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है और आगे की कार्रवाई कर रही है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में जहांगीरपुरी जे-ब्लॉक में पुलिस ने 60 वर्षीय महिला को 17.71 ग्राम हेरोइन/स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित महिला दिल्ली के विभिन्न स्थानों में अपने ग्राहकों को हेरोइन/स्मैक सप्लाई करती थी। पुलिस ने महिला से 3580 रुपये नकद बरामद किए हैं।
उत्तर-पश्चिम दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि थाना महेंद्रा पार्क क्षेत्र में एक ड्रग पेडलर सक्रियता की सूचना के बाद पुलिस ने जहांगीरपुरी के जे-ब्लाक में एक संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से नकद 3580 और 17.71 ग्राम हेरोइन/स्मैक बरामद हुआ। आरोपित महिला की पहचान जहांगीरपुरी जे-ब्लाक निवासी 60 वर्षीय नीलम के रूप में हुई।
जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपित ने पिछले कई महीनों से ड्रग पेडलिंग में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया वह हेरोइन/स्मैक विभिन्न स्थानों में अपने ग्राहकों को मांग पर सप्लाई करती थी। उन्होंने बताया कि आरोपित के अन्य नारकोटिक-संबंधित मामलों में संभावित लिंक और संलिप्तता का पता लगाया जा रहा है।
सुल्तानपुरी में 8.44 ग्राम हेरोइन पकड़ी
सुल्तानपुरी में बी-1 पार्क के पास पुलिस ने एक युवक से 8.44 ग्राम हेरोइन बरामद की है। बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति बी-1 पार्क, सुल्तानपुरी के पास छोटे पैकेटों में नशीले पदार्थ बेच रहा है।
पुलिस ने छापा मारकर एक युवक को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसकी जेब से 600 रुपये और 10 छोटे पाउच बरामद किए। जांच में हेरोइन की पुष्टि हुई, इसका वज़न 8.44 ग्राम पाया गया। युवक की पहचान सुल्तानपुरी निवासी दीपक के तौर पर हुई।
