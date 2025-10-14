दिल्ली के रिया हत्याकांड में बड़ा खुलासा, कत्ल से पहले आरोपी आकाश को किसने मारा था थप्पड़?
पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी में युवती की हत्या से पहले भी धमकी मिली थी। आरोपी आकाश, युवती पर शादी का दबाव बना रहा था और इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। परिवार ने आकाश के मामा से शिकायत की थी, जिन्होंने उसे डांटा भी था। परिवार को लगा कि मामला शांत हो गया है, इसलिए उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं की। अहोई अष्टमी के दिन, जब युवती समोसे लेने गई, तो आकाश ने उसकी हत्या कर दी।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में नंद नगरी इलाके में युवती को दो माह पहले भी आकाश ने हत्या की धमकी दी थी। धमकी मिलने के बाद युवती के परिवार ने युवक की शिकायत पड़ोस में रहने वाले उसके मामा रोहित से की थी।
वहीं, परिवार को लगा था कि युवक उनकी बेटी को परेशान नहीं करेगा और वह पुलिस के पास नहीं गए। हुआ वही जिसका डर परिवार को था। युवक ने दिनदहाड़े उनकी बेटी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी।
युवती के घर के बराबर में पिछले 35 वर्षों से आरोपित के मामा रोहित अपने परिवार के साथ रहते हैं। आकाश अक्सर अपने मामा के घर जाता था। वह पड़ोसी के नाते कई बार युवती के घर भी गया है।
युवती के पिता मुन्ना ने बताया कि दो माह पहले उनकी बेटी रिया ने बताया कि आकाश उस पर शादी का दबाव बना रहा है। ऐसा न करने पर हत्या की धमकी दे रहा है। परिवार ने आकाश की शिकायत उनके पड़ोस में रहने वाले उसके मामा से की थी।
पीड़ित परिवार के सामने रोहित ने आकाश को डांटा था और एक थप्पड़ भी मारा था। इस वजह से पीड़ित परिवार ने उसकी शिकायत पुलिस में नहीं की। युवती की हत्या के बाद से उसकी मां पिंकी बेसुध हैं। जिस बेटी की लंबी आयु के लिए उन्होंने अहोई अष्टमी का व्रत रखा था, उसी दिन बेटी की हत्या हो गई। व्रत की वजह से घर में नाश्ते में कुछ बनाया नहीं था।
बेटी भूखी न रहे इसलिए उन्होंने उसे दुकान से समोसे लेने के लिए भेजा था। परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई कि आरोपित को सख्त से सख्त दी जाए।
