क्या है ऑपरेशन आघात? हर महीने अपराधियों को मिलेगा सबक, समझिए दिल्ली पुलिस का पूरा प्लान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए साल 2026 के जश्न से पहले दिल्ली पुलिस ने अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसा है। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के नेतृत्व में साउथ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने 'ऑपरेशन आघात 3.0' चलाकर संगठित अपराध, ड्रग पेडलिंग, अवैध शराब तस्करी और आदतन अपराधियों पर जोरदार प्रहार किया। इस अभियान में 285 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 21 देशी पिस्तौलें, 20 जिंदा कारतूस, 27 चाकू, 12,258 अवैध शराब के क्वार्टर और 6.01 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया।

जॉइंट कमिश्नर संजय जैन की देखरेख और डीसीपी हेमंत तिवारी के नेतृत्व में चले इस ऑपरेशन में 600 से अधिक पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। एडिशनल डीसीपी ईशान भारद्वाज, सभी एसीपी और एसएचओ ने समन्वित प्रयास किए। अभियान का मुख्य उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ी और आवासीय इलाकों में पनप रहे अपराध को जड़ से खत्म करना तथा नए साल के उत्सव के दौरान किसी अप्रिय घटना को रोकना था।