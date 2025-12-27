क्या है ऑपरेशन आघात? हर महीने अपराधियों को मिलेगा सबक, समझिए दिल्ली पुलिस का पूरा प्लान
दिल्ली पुलिस ने नए साल 2026 से पहले 'ऑपरेशन आघात 3.0' चलाकर अपराधियों पर शिकंजा कसा। साउथ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में चले इस अभियान में 285 आरोपी गिरफ्तार हु ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए साल 2026 के जश्न से पहले दिल्ली पुलिस ने अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसा है। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के नेतृत्व में साउथ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने 'ऑपरेशन आघात 3.0' चलाकर संगठित अपराध, ड्रग पेडलिंग, अवैध शराब तस्करी और आदतन अपराधियों पर जोरदार प्रहार किया। इस अभियान में 285 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 21 देशी पिस्तौलें, 20 जिंदा कारतूस, 27 चाकू, 12,258 अवैध शराब के क्वार्टर और 6.01 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया।
जॉइंट कमिश्नर संजय जैन की देखरेख और डीसीपी हेमंत तिवारी के नेतृत्व में चले इस ऑपरेशन में 600 से अधिक पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। एडिशनल डीसीपी ईशान भारद्वाज, सभी एसीपी और एसएचओ ने समन्वित प्रयास किए। अभियान का मुख्य उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ी और आवासीय इलाकों में पनप रहे अपराध को जड़ से खत्म करना तथा नए साल के उत्सव के दौरान किसी अप्रिय घटना को रोकना था।
फोटो सोर्स- एएनआई
ऑपरेशन की प्रमुख उपलब्धियां
- हथियारों से संबंधित 46 गिरफ्तारियां, 21 CMP, 20 लाइव राउंड और 27 चाकू बरामद।
- अवैध शराब तस्करी में 35 गिरफ्तार, 12,258 क्वार्टर जब्त।
- NDPS एक्ट में 4 गिरफ्तार, 6.01 किग्रा गांजा बरामद।
- जुआरियों से 2.36 लाख रुपये नकद जब्त, 62 गिरफ्तार।
- 116 बदमाश (BCs), 4 उद्घोषित अपराधी (PO), 5 ऑटो-लिफ्टर और 10 संपत्ति अपराधी पकड़े गए।
- 310 चोरी/गुम मोबाइल फोन, 231 दोपहिया और 1 चार पहिया वाहन बरामद।
- निवारक कार्रवाई में कुल 1,306 लोग हिरासत में लिए गए।
ऑपरेशन के मुख्य उद्देश्य
- झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर्स में पनप रहे संगठित अपराध को जड़ से खत्म करना
- आवासीय क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों को रोकना और उनसे बचाव करना
- नए साल के जश्न के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोकना और हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना
- नागरिकों में सुरक्षा की भावना विकसित करना और पुलिस पर विश्वास बढ़ाना
- आदतन और उभरते अपराधियों को किसी भी अवैध गतिविधि करने से रोकना और उन्हें अपराध न दोहराने के रास्ते पर लाना
ऑपरेशन आघात 3.0 की मुख्य बातें
|क्र.सं.
|श्रेणी
|उपलब्धि (बरामदगी)
|कुल गिरफ्तारियां
|1
|हथियारों की बरामदगी
|21 CMP, 20 LR और 27 चाकू
|46
|2
|अवैध शराब की जब्ती
|12258 क्वार्टर
|35
|3
|नशीले पदार्थों की बरामदगी
|6.01 किलोग्राम गांजा
|4
|4
|जुआ पर कार्रवाई
|Rs. 236490/-
|62
|5
|धारा 40A/40B दिल्ली एक्साइज एक्ट के तहत निवारक कार्रवाई
धारा 126/170 BNSS
धारा 129 BNSS
|-
|184
140
112
|6
|वाहन जब्त
|231 दोपहिया वाहन और 01 चार पहिया वाहन
|-
|7
|बदमाश (BCs) पकड़े गए
|-
|116
|7a
|PO गिरफ्तार
|-
|04
|8
|ऑटो-लिफ्टर
|06 दोपहिया वाहन और 01 चार पहिया वाहन
|5 ऑटो-लिफ्टर
|9
|संपत्ति अपराधी
|03 मोबाइल फोन और 04 दोपहिया वाहन
|10
|10
|मोबाइल फोन (चोरी या गुम)
|310
|-
|11
|लोगों को हिरासत में लिया गया
|-
|1306
डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि यह अभियान ऑपरेशन आघात 2.0 की सफलता का अगला चरण है और अब इसे हर महीने आयोजित किया जाएगा। आदतन अपराधियों पर BNS की धारा 111-112 लागू कर कड़े प्रावधान और निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।
अभियान के परिणामस्वरूप पिछले महीने सड़क अपराध संबंधी PCR कॉल में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना दें ताकि दिल्ली को और सुरक्षित बनाया जा सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।