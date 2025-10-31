दिल्ली के सदर बाजार में पानी की सप्लाई ठप, डेढ़ महीने से मुश्किल झेल रहे व्यापारी

यह भी पढ़ें- दिल्ली का कनॉट प्लेस क्यों बना बढ़ते प्रदूषण की वजह? NDMC की पार्किंग नीति पर उठे सवाल

लोगों की प्रतिक्रिया

इस थोक बाजार में हर रोज दूर-दूर से हजारों लोग खरीदारी करने के लिए आते है। ऐसे में यहां जल संकट के अभाव में बदहाल पड़े शौचालय बाजार में आने वाले लोगों का अनुभव खराब कर रहे है। - परमजीत सिंह पम्मा, अध्यक्ष- सदर बाजार बारी मार्केट ट्रेड्स एसोसिएशन

यहां पिछले डेढ़ साल से काम करने वाले व्यापारी और स्थानीय निवासी जल संकट से जूझ रहे है। दूसरा यहां टैंकर भी नहीं आ सकता। ऐसे में श्रमिक रेहड़ी पटरी के माध्यम से महंगा पानी खरीदकर ढोने को मजबूर है। - राजेश कुमार, सचिव- सदर बाजार बारी मार्केट ट्रेड्स एसोसिएशन



पानी सप्लाई ठप होने से स्थानीय निवासियों की समस्या बढ़ गई है। यहां लोगो पिछले डेढ़ माह से पानी की बूंद के लिए भी तरस रहे है। - विनोद कुमार गुप्ता, स्थानीय निवासी



इस संबंध में मेरे पास स्थानीय निवासियों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि वह शिकायत देते है तो जल बोर्ड की टीम को मौके पर भेजकर समस्या का समाधान करवाया जाएगा। - सोमदत्त, विधायक- सदर बाजार