दिल्ली के सदर बाजार में पानी की सप्लाई ठप, डेढ़ महीने से मुश्किल झेल रहे व्यापारी
दिल्ली के सदर बाजार में पिछले डेढ़ महीने से पानी की सप्लाई ठप होने से व्यापारी, स्थानीय निवासी और श्रमिक परेशान हैं। पानी की कमी के कारण दैनिक जीवन और कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। गरीब श्रमिक महंगा पानी खरीदने को मजबूर हैं और शौचालयों की हालत खराब है। व्यापारियों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है, अन्यथा वे विरोध प्रदर्शन करेंगे।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के सबसे बड़े थोक बाजार सदर में पिछले डेढ़ महीने से पानी की सप्लाई ठप होने से बाजार के हजारों व्यापारी, स्थानीय निवासी और विशेष रूप से श्रमिकों की मुश्किलें बहुत बढ़ गई है। बाजार के कुतुब रोड, तेलीवाड़ा और पुल मिठाई जैसे व्यस्त इलाकों में काम करने वाले लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। पानी न मिलने के कारण उनका दैनिक जीवन और कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
महंगा पानी खरीदने को मजबूर मजदूर
सदर बाजार बारी मार्केट ट्रेड्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि पानी की सप्लाई ईदगाह पर बने एक ट्यूबवेल से होती है, लेकिन पिछले डेढ़ माह में केवल दो दिन ही बाजार में पानी की सप्लाई ठीक से की गई है। उसके बाद से स्थिति जस की तस बनी हुई है।
बताया गया कि दुकानों और गोदामों में काम करने वाले गरीब श्रमिक सबसे ज्यादा परेशान हैं। वह पीने के साथ ही दैनिक कार्यों के लिए हर रोज 40 रुपये में 15 लीटर पानी खरीदने को मजबूर है। इस कारण पानी का श्रमिकों पर अतिरिक्त भारी बोझ पड़ रहा है।
शौचालय बदहाल, महिलाओं को भारी दिक्कत
पानी की सप्लाई रुकने से बाजार के शौचालयों की हालत बेहद खराब हो गई है। सफाई न होने के कारण यहां के शौचालय उपयोग के लायक नहीं बचे हैं। इस वजह से बाजार में खरीदारी करने आने वाली महिलाओं और महिला कर्मचारियों को भारी शर्मिंदगी और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बारी मार्केट ट्रेड्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जल बोर्ड अधिकारियों से इस बारे में कई बार शिकायत की है, लेकिन अधिकारी हर बार मेट्रो के काम या नई पाइपलाइन डालने जैसे बहाने बनाकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। इलाके के विधायक द्वारा भी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। व्यापारियों ने मांग की है कि प्रशासन इस गंभीर समस्या का जल्द समाधान कर इलाके में पानी की आपूर्ति बहाल करे अन्यथा वह विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।
यह भी पढ़ें- दिल्ली का कनॉट प्लेस क्यों बना बढ़ते प्रदूषण की वजह? NDMC की पार्किंग नीति पर उठे सवाल
लोगों की प्रतिक्रिया
इस थोक बाजार में हर रोज दूर-दूर से हजारों लोग खरीदारी करने के लिए आते है। ऐसे में यहां जल संकट के अभाव में बदहाल पड़े शौचालय बाजार में आने वाले लोगों का अनुभव खराब कर रहे है। - परमजीत सिंह पम्मा, अध्यक्ष- सदर बाजार बारी मार्केट ट्रेड्स एसोसिएशन
यहां पिछले डेढ़ साल से काम करने वाले व्यापारी और स्थानीय निवासी जल संकट से जूझ रहे है। दूसरा यहां टैंकर भी नहीं आ सकता। ऐसे में श्रमिक रेहड़ी पटरी के माध्यम से महंगा पानी खरीदकर ढोने को मजबूर है। - राजेश कुमार, सचिव- सदर बाजार बारी मार्केट ट्रेड्स एसोसिएशन
पानी सप्लाई ठप होने से स्थानीय निवासियों की समस्या बढ़ गई है। यहां लोगो पिछले डेढ़ माह से पानी की बूंद के लिए भी तरस रहे है। - विनोद कुमार गुप्ता, स्थानीय निवासी
इस संबंध में मेरे पास स्थानीय निवासियों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि वह शिकायत देते है तो जल बोर्ड की टीम को मौके पर भेजकर समस्या का समाधान करवाया जाएगा। - सोमदत्त, विधायक- सदर बाजार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।