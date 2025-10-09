दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में निर्माणाधीन बेसमेंट की दीवार गिरी, मलबे में चार श्रमिक दबे; एक की मौत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सफदरजंग एंक्लेव में बृहस्पतिवार की शाम एक निर्माणाधीन बेसमेंट की दीवार गई। जिसमें चार श्रमिक दब गए। इनमें से एक की मौत हो गई। एक अन्य श्रमिक की हालत भी गंभीर है।

शाम लगभग 6:15 बजे दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि सफदरजंग एन्क्लेव के बी-5 ब्लॉक, 1ए में निर्माणाधीन बेसमेंट की दीवार गिरने से 4-5 लोग दब गए हैं, जिनमें से 2-3 की मौत होने की आशंका है।

घटनास्थल पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और आपदा राहत टीम पहुंची। जहां पता चला कि बेसमेंट की खुदाई के दौरान एक कोने से कंक्रीट का पिलर और उसके नीचे की मिट्टी फिसल गई।

जिससे इमारत का एक हिस्सा धराशायी हो गया। इस दुर्घटना में काम कर रहे श्रमिक मलबे और मिट्टी के नीचे दब गए। राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किए गए।

टीम ने चार घायल श्रमिकों को मलबे से निकाल कर सुखमनी अस्पताल पहुंचाया गया। जहां से गंभीर रूप से घायल दो श्रमिकों को AIIMS ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां एक की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत अभी गंभीर है।