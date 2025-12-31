Language
    दिल्ली के विकास मार्ग की चमक पर चोरों का हाथ साफ, स्ट्रीट लाइन की लाइटें गायब 

    By Nihal Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:30 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग का जी-20 शिखर सम्मेलन से पहले हुआ 32 करोड़ का सुंदरीकरण चोरों और अतिक्रमणकारियों ने बर्बाद कर दिया है। स्ट्रीट लाइटें चोर ...और पढ़ें

    शंकर विहार के पास विकास मार्ग की सर्विस रोड पर बीच-बीच से खंभों से लाइट गायब। जागरण

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली का 2.5 किलोमीटर लगे विकास मार्ग पर चोरों और अतिक्रमणकारियों ने हाथ साफ कर लिया है। एक ओर चोरों के चलते विकास मार्ग पर फुटपाथ के दोनो पर लगी स्ट्रीट लाइन की लाइटें चोरी हो गई हैं तो वहीं अतिक्रमणकारियों ने रेहड़ी पटरी लगाने के लिए जगह-जगह बने बोलार्ड तोड़ दिए है।

    इतना ही नहीं जगह-जगह अवैध पार्किंग के कारण लगाए गए पौधे भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। वहीं, कई स्थानों पर फुटपाथ भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। इतना ही नहीं जो रेहड़ी पटरियां लगती है उनसे गंदगी भी होती है। सड़क के दोनों ओर लगी झाड़ियों के नीचे पालीथिन से लेकर दोने पत्तल आदि पड़े रहते हैं।

    मामलू हो कि दिल्ली सरकार ने जी 20 शिखर सम्मेलन से पूर्व विकास मार्ग का सुंदरीकरण किया था। इसमें 32 करोड़ की लागत यहां पर सड़क के दोनों लाल पत्थर का फुटपाथ बनाया गया था। जबकि फुटपाथ के किनारे साइकिल लेन पर मोटरसाइकिल न चले इसके लिए जगह-जगह पत्थर के ही बोलार्ड लगाए गए थे। जिन्हें रेहड़ी पटरी वालों ने तोड़ दिया है। यहां पर बोलार्ड टूटने से रेहड़ी पटरी लगाना आसान हो गया है।

    विकास मार्ग में लक्ष्मी नगर से लेकर कड़कड़ी मोड तक सैकडों की संख्या में आइसक्रीम से लेकर मोमोज, गर्म कपड़े, मोबाइल चार्जर से लेकर अन्य वस्तुओं की रेहड़ी लगती है। दिन से ज्यादा शाम को सर्वाधिक स्थिति खराब रहती है। वहीं, वीथ्रीएस मॉल के सामने पूरी लेन ही रेहड़ी पटरी वालों ने घेर ली है। यहां पर 100 मीटर के दायरे में 50 से ज्यादा रेहड़ी पटरी लग रही है। जिससे पैदल यात्रियों का चलना मुश्किल हो गया है।

    ऐसी ही स्थिति प्रीत विहार डीडीए कांप्लेक्स के सामने की है। यहां पर भी 50 मीटर के दायरे में 50 से ज्यादा रेहड़ी लगती है। जिसमें मोमोज से लेकर चाउमीन, बर्गर, चिकन और आइसक्रीम बेची जाती है। बाक्स पार्किंग की समस्या से परेशान हैं व्यापारी लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क का सुंदरीकरण किया तो समांतर पार्किंग की व्यवस्था की है जिससे यहां पर खड़े किए जाने वाले वाहनों की संख्या कम हो गई है।

    इसकी वजह से शाम को जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि लक्ष्मी नगर मार्केट में कोई बड़ी पार्किंग की सुविधा नहीं। लक्ष्मी नगर लाल बत्ती स लेकर निर्माण विहार तक सर्वाधिक जाम लगता है। व्यापारी लंबे समय से आस-पास पार्किंग की सुविधा देने की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक निगम कोई कार्ययोजना लेकर नहीं आ सका है। वर्जन पहले भी लाइटें चोरी हुई तो स्थानीय विधायक से जब शिकायत की गई तो कुछ लाइटें लगवाई थी।

    अब वह फिर चोरी होने लगी है। जिसकी वजह से स्थिति खराब हो रही है। यहां पर पार्किंग की बहुत समस्या है इसके समाधान के लिए एमसीडी को काम करना चाहिए। पार्किंग व्यवस्थित न होने की वजह से जाम लगता है।-राधे श्याम गुप्ता, अध्यक्ष, विकास मार्ग ट्रेडर्स एसोसिएशन समाप्त,निहाल सिंह