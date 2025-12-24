गैंगस्टर विकास दुबे की फिल्म 'यूपी-77' पर रोक लगाने से इनकार, दिल्ली HC से पत्नी की याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गैंग्सटर विकास दुबे के जीवन पर बनाई गई 'यूपी-77' फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग को लेकर उसकी पत्नी रिचा दुबे की याचिका को दिल्ली हाई ठुकरा दिया।

विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे ने दावा किया गया कि वेब सीरीज एक अनधिकृत बायोलाजिकल चित्रण है और इसमें नाटकीय, सनसनीखेज सामग्री है और इसके प्रसारण से याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी।

विकास दुबे, जिसे विकास पंडित के नाम से भी जाना जाता था, हीस्ट्री शीटर, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिले में स्थित, गैंगस्टर से नेता बना था।

उसके खिलाफ पहला आपराधिक मामला 1990 के दशक की शुरुआत में दर्ज किया गया था, और 2020 तक उसके नाम पर 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे।

वह एक राज्य मंत्री की हत्या से जुड़ा था और एक अन्य घटना में, गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान आठ पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस पर 5,00,000 लाख रुपये का इनाम रखते हुए उसे भगोड़ा घोषित किया और उसे 9 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरफ्तार कर लिया गया।