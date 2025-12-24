दिल्ली में रोड रेज, कार ड्राइवर ने बाइक सवार पति-पत्नी को हेलमेट से बुरी तरह पीटा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के द्वारका में बुधवार सुबह एक घटना से सनसनी फैल गई। द्वारका में बिंदापुर में रोड रेज, कार सवार ने एक स्कूटी सवार दंपती पर हमला कर दिया। इस दौरान कार सवार व्यक्ति ने उन्हीं के हेलमेट से पति और पत्नी पर वार किए। हमला करने के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया।