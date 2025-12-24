दिल्ली में रोड रेज, कार ड्राइवर ने बाइक सवार पति-पत्नी को हेलमेट से बुरी तरह पीटा
दिल्ली के द्वारका में बुधवार सुबह एक रोड रेज की घटना में कार सवार ने स्कूटी सवार दंपती पर हमला कर दिया। बिंदापुर में हुई इस घटना में कार सवार व्यक्ति ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के द्वारका में बुधवार सुबह एक घटना से सनसनी फैल गई। द्वारका में बिंदापुर में रोड रेज, कार सवार ने एक स्कूटी सवार दंपती पर हमला कर दिया। इस दौरान कार सवार व्यक्ति ने उन्हीं के हेलमेट से पति और पत्नी पर वार किए। हमला करने के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया।
वहीं, हमले में घायल हुए पति-पत्नी अस्पताल पहुंचे, जहां उनका उपचार किया गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
