Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'बलात्कारियों को जमानत और पीड़ितों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव', उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता से मिलकर राहुल गांधी ने जताई चिंता

    By Shashi Thakur Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:46 PM (IST)

    उन्नाव रेप केस की पीड़िता और उसकी मां ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की। पीड़िता ने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा है। राहुल ...और पढ़ें

    Hero Image

    उन्नाव रेप केस की पीड़िता और उसकी मां ने राहुल गांधी से मुलाकात की। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 2017 के बहुचर्चित उन्नाव रेप केस की पीड़िता और उसकी मां ने बुधवार शाम लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की। पीड़िता ने बताया कि उसने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट मांगा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान पीड़िता ने अपनी सुरक्षा और न्याय को लेकर चिंता जताई। बाद में, राहुल गांधी ने एक X पोस्ट में लिखा, "क्या गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए? क्या उसका 'दोष' यह है कि वह न्याय के लिए आवाज उठाने की हिम्मत करती है? उसके अपराधी (पूर्व बीजेपी विधायक) की सजा पर रोक लगना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है – खासकर तब जब पीड़िता को बार-बार परेशान किया जा रहा है और वह डर के साए में जी रही है।

    उन्होंने आगे लिखा, "बलात्कारियों को जमानत और पीड़ितों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव – यह कैसा न्याय है? ऐसे अमानवीय घटनाओं से हम न सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था बल्कि एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में विरोध की आवाज़ उठाना एक अधिकार है, और इसे दबाना एक अपराध है। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, न कि लाचारी, डर और अन्याय।"

    पुलिस ने विरोध प्रदर्शन रोका

    दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सज़ा पर रोक लगा दी थी। इसके विरोध में पीड़िता मंगलवार देर रात इंडिया गेट पहुंची, लेकिन पुलिस ने उसे वहां बैठने नहीं दिया, यह कहते हुए कि यह इलाका बहुत संवेदनशील ज़ोन है। इसके बाद, बुधवार को पीड़िता और उसकी मां ने मंडी हाउस में विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें बीकानेर हाउस से हिरासत में ले लिया और कुछ घंटों बाद रिहा कर दिया।

    पीड़िता की मां ने रोते हुए कहा कि हाई कोर्ट का फैसला उनके लिए न्याय नहीं बल्कि उनके बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा, "मेरे पति को मार दिया गया, मेरा परिवार बर्बाद हो गया, और आज अपराधी को आज़ाद घूमने दिया जा रहा है। कोर्ट ने मेरी बात सुने बिना ही फैसला सुना दिया।"

    उन्होंने साफ किया कि वह हार नहीं मानेंगी और इस अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आज के समय में पैसे और प्रभाव की ताकत से फैसले बदले जा रहे हैं।