विहिप की हिंदुओं को सलाह-हिंदू समाज क्रिसमस से बनाए दूरी, धर्मांतरण का जताया शक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्रिसमस की तैयारियां शुरू होने लगी हैं। इस बीच, विहिप, इंद्रप्रस्थ प्रांत संगठन ने दिल्ली के हिंदू समाज से क्रिसमस से दूरी बनाने का आह्वान किया है। इस संबंध में एक सार्वजनिक पत्र भी जारी किया गया है। संगठन ने कहा है कि बिना विवेक के अन्य धर्मों से जुड़े धार्मिक उत्सवों को अपनाने या मनाने पर मतांतरण के षडयंत्रों को सामाजिक स्वीकार्यता और सुविधा मिलती है, जिसका दीर्घकालिक प्रभाव सनातन धर्म और हिंदू समाज की सांस्कृतिक निरंतरता पर पड़ सकता है।

विहिप के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता द्वारा जारी सार्वजनिक पत्र में ऐसे दुकानदारों के बहिष्कार की भी अपील की गई जो स्वयं हिंदू होते हुए भी केवल व्यावसायिक लाभ के उद्देश्य से हैप्पी क्रिसमस जैसे बोर्ड लगाकर अपनी दुकानों को सजाते हैं। यह प्रवृत्ति सांस्कृतिक भ्रम और आत्महीनता को बढ़ावा देती है। पत्र में आगे कहा गया है कि किसी भी रूप में क्रिसमस जैसे धार्मिक उत्सवों को न मनाएं। यह किसी के विरोध का नहीं, बल्कि अपने धर्म और परंपरा के संरक्षण का प्रश्न है।

प्रांत मंत्री ने बताया कि यह पत्र उन दुकानदारों को और शापिंग माल के अधिकारियों को भी दिया जाएगा जो 25 दिसम्बर को अपनी दुकान या अपना माल हैप्पी क्रिसमस लिख कर सजाते हैं और उन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी भेजा जाएगा जहां हिन्दू बच्चे पढ़ते हो और विद्यालय प्रशासन 25 दिसम्बर को क्रिसमस मनाते हैं।