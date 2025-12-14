करोलबाग में मस्जिदों के निर्माण पर उठा सवाल, बौद्ध संघ अध्यक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारतीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष भंते संघप्रिय राहुल ने करोलबाग क्षेत्र में कुछ वर्षो में मस्जिदों की संख्या बढ़ने पर चिंता जताते हुए मामले की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से आग्रह किया है। साथ ही, मांग करते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों के निर्माण से पहले जिला प्रशासन तथा पुलिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को अनिवार्य किया जाए। इससे कई संदिग्ध गतिविधियों और बड़े खतरों को समय रहते रोका जा सकता है।

उन्होंने गृह मंत्री को लिखे पत्र में चिंता जताते हुए कहा कि करोलबाग क्षेत्र में एक प्रतिशत भी मुस्लिम आबादी नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में मस्जिदों की संख्या 10 से अधिक हो गई हैं। करोलबाग, टैंक रोड, बापा नगर, नाईवालान व जोशी रोड जैसे इलाकों में मस्जिदों का निर्माण हुआ है, जो पूरी तरह से हिंदू बहुल क्षेत्र है। यह संयोग नहीं, बल्कि प्रयोग लग रहा है।