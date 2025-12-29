'आतंकियों के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवाने वाले कैसे ले सकते हैं संघ से प्रेरणा', VHP का कांग्रेस पर पलटवार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करने के बाद कांग्रेस के ही सांसद मणिक्कम टैगोर द्वारा आलोचन करने और संघ को लेकर बयानबाजी पर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने कांग्रेस आड़े हाथों लिया है।

विहिप के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हमेशा इस्लामी जिहादियों, आतंकियों को पाला-पोसा और दुनिया भर में अमानवीय संस्थानों का समर्थन किया है। अगर कोई आतंकवादी मारा जाता है तो इसके पार्टी सदस्यों को रात में नींद नहीं आती। यही पार्टी है जिसके नेता आंतकवादी को बचाने के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट तक खुलवा देते हैं। ऐसे लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा कैसे ले सकते हैं।



बंसल ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में अगर कोई सकारात्मक बाद कहता तो उसे बोलने नहीं दिया जाता है। कांग्रेस को अपनी पहचान खोने और देशद्रोहियों का गिरोह भी करार दिया है। साथ ही कांग्रेस का चरित्र हिंदू विरोधी भी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार के लिए जीती है और एक परिवार के लिए मरती है। इसके अलावा, इसका कोई एजेंडा नहीं है। इसका एक ही एजेंडा है, तो ऐसी पार्टी को संघ आकर्षक कैसे लग सकता है?

उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने एक पुरानी तस्वीर को साझा किया था जिसमें भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और नरेन्द्र मोदी जमीन पर। दिग्विजय ने पोस्ट में लिखा कि जो लोग कभी जमीनी स्तर पर काम करते थे वह सीएम और आखिरकार पीम बन सकते हैं।