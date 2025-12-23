Language
    हिंदुओं पर बर्बरता के विरोध में बांग्लादेश उच्चायोग के पास पहुंचे हजारों लोग, विहिप का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन

    By NEMISH HEMANT SAHUEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 12:27 PM (IST)

    बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के पास विहिप के नेतृत्व में हजारों लोग प्रदर्शन ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जारी बर्बरता के विरोध में हजारों लोग चाणक्यपुरी स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के नजदीक जुटे हुए हैं और उच्चायोग तक जाने की कोशिश में हैं। विहिप के इस विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सैकड़ों की संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्द्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। सभी को उच्चायोग के कुछ सौ मीटर पहले रोक लिया गया है।

    बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जारी बर्बरता को लेकर पूरे विश्व में आक्रोश है। वहां न सिर्फ हिंदुओं बल्कि ईसाइयों, सिखों के साथ भी अमानवीय और हिंसक व्यवहार किया जा रहा है। एक हिंदू युवक को भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या फिर उसके शव को पेड़ पर टांगकर आग के हवाले करने की घटना ने पूरे विश्व को झकझोर दिया है।

    VHP protest 3

    इसी तरह, भीड़ द्वारा घरों को आग के हवाले करने पर लोगों की जलकर दम तोड़ने की घटनाएं आम है। जिसे लेकर विश्व भर में रहते हिंदुओं में उबाल के साथ चिंता है। उस कड़ी में आज दिल्ली समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने लोग सड़कों पर उतरे हैं।

    VHP protest 2

    दिल्ली में चाणक्यपुरी स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के नजदीक आज बड़ी संख्या में साधु संतों और हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों के साथ आम लोग भी आक्रोश प्रकट कर रहे हैं तथा भारत सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसमें दिल्ली तथा गाजियाबाद, नोएडा, हरियाणा समेत अन्य राज्यों से लोग भी शामिल हैं।

    VHP protest 4

    ये सभी बांग्लादेश उच्चायोग तक जाने की कोशिश में हैं, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सभी को कुछ दूर पहले ही रोक लिया है। जहां जमकर नारेबाजी तथा आक्रोश प्रदर्शित किया जा रहा है। इस बीच, बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

    चाणक्यपुरी के राधेकृष्ण मार्ग को पूरी तरह से बंद कर कई लेयर में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। विहिप के एक पदाधिकारी सुबोध रावत ने कहा कि बांग्लादेश में जेहादी मानसिकता का बोलबाला है, जो धर्म के आधार पर बाकी लोगों को खत्म करना चाहते हैं।

    VHP protest 5

    वहां, महिलाओं का उत्पीड़न जारी है। हिंदुओं की न सिर्फ भीड़ द्वारा पीट पीटकर हत्या की जा रही है, बल्कि शव को पेड़ से टांगकर हजारों की भीड़ आग के हवाले कर रही है। इस बर्बरता में बांग्लादेश की सरकार का शह का मामला सामने आ रहा है।

