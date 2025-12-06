दिल्ली: जेल से छूटते ही फिर चोरी पर उतरा लच्छी, पुलिस ने धर दबोचा

जागरण संवाददाता, वेस्ट दिल्ली। वेस्ट दिल्ली के तिलक नगर थाने ने एक एक्टिव गाड़ी चोर को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है, जो जेल से छूटने के बाद फिर से क्राइम करने लगा था। तिलक विहार पुलिस पोस्ट की टीम ने बदमाश को पकड़ा और उसकी जानकारी के आधार पर तीन चोरी के दोपहिया वाहन बरामद किए, जिससे गाड़ी चोरी के तीन मामले सुलझ गए।

डीसीपी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दराडे शरद भास्कर ने बताया कि 4 दिसंबर को तिलक विहार पुलिस पोस्ट का स्टाफ क्राइम रोकने के लिए पेट्रोलिंग पर था। टीम में SI दीपक शर्मा, कांस्टेबल रवि और हेड कांस्टेबल धर्मवीर शामिल थे। शाम करीब 4:00 बजे कांस्टेबल रवि ने पीर बाबा मजार, डबल स्टोरी, तिलक विहार के पास स्कूटर सवार एक आदमी को रोका।

पूछने पर, ड्राइवर गाड़ी के कागज़ात नहीं दिखा सका और गोलमोल जवाब देता रहा। जांच करने पर पता चला कि स्कूटर तिलक नगर थाना इलाके से चोरी किया गया था। आरोपी की पहचान लक्ष्य उर्फ लच्छी के तौर पर हुई, जो गुरुनानक नगर, तिलक विहार का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ड्रग एडिक्ट है और हाल ही में जेल से रिहा हुआ था। पूछताछ में उसने बताया कि उसने चोरी करना शुरू कर दिया था। उसकी जानकारी के आधार पर, चोरी के दो और स्कूटर और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई।