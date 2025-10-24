दिन में करते थे रेकी, रात में पार कर देते थे वाहन; दिल्ली पुलिस ने गिरोह के तीन सदस्यों को दबोचा
बाहरी दिल्ली के मुखर्जी नगर थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह दिन में रेकी कर रात में दोपहिया वाहन चुराता था और उन्हें बेच देता था। पुलिस ने आरोपियों से तीन मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में दो आदतन अपराधी हैं, जिन पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस आगे की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में मुखर्जी नगर थाना पुलिस ने वाहन चोर एक ऐसे गिरोह के तीन चोरों को गिरफ्तार किया है, जो दिन में रेकी कर रात में दो पहिया वाहनों को पार कर देते थे। फिर चोरी के वाहनों को अन्य लोगों से बेच देते थे।
पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से तीन मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद की हैं। गिरफ्तार आरोपितों में दो आदतन अपराधी हैं, जो पहले भी लूट, झपटमारी और चोरी जैसे मामलों में शामिल रह चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजय उर्फ बंगाली उर्फ रोचक (23) हरीश राजपूत उर्फ बानी (27) और दिलीप कुमार (27) के रूप में हुई है।
वहीं, पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि अजय और हरीश दोनों ही आदतन अपराधी हैं और प्रत्येक पर पहले तीन-तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। हरीश राजपूत थाना मुखर्जी नगर का घोषित अपराधी भी है।
उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि थाना मुखर्जी नगर में 20 अक्तूबर को शिकायतकर्ता हर्ष ने बताया कि उनकी हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर एसएचओ राजीव शाह के नेतृत्व में टीम बनाई गई।
दिल्ली-भोपाल में दबोचे गए आतंकियों का निकला ISI कनेक्शन, फिदायीन हमले का था प्लान
टीम ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूत्रों से मिले सुरागों के आधार पर छापेमारी कर अजय और हरीश को पकड़ा। उनकी निशानदेही पर चोरीशुदा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई। पूछताछ में दोनों ने अपने तीसरे साथी दिलीप कुमार का नाम बताया, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया।
बताया कि उसकी निशानदेही पर तीन और चोरीशुदा वाहन दो मोटरसाइकिल और एक स्कूटी थाना शालीमार बाग, हर्ष विहार और वजीराबाद क्षेत्रों से बरामद की गईं। भीष्म सिंह ने बताया कि आरोपियों से आगे की पूछताछ जारी है और अन्य संभावित मामलों में उनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है।
