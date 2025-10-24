दिन में करते थे रेकी, रात में पार कर देते थे वाहन; दिल्ली पुलिस ने गिरोह के तीन सदस्यों को दबोचा

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में मुखर्जी नगर थाना पुलिस ने वाहन चोर एक ऐसे गिरोह के तीन चोरों को गिरफ्तार किया है, जो दिन में रेकी कर रात में दो पहिया वाहनों को पार कर देते थे। फिर चोरी के वाहनों को अन्य लोगों से बेच देते थे।

पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से तीन मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद की हैं। गिरफ्तार आरोपितों में दो आदतन अपराधी हैं, जो पहले भी लूट, झपटमारी और चोरी जैसे मामलों में शामिल रह चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजय उर्फ बंगाली उर्फ रोचक (23) हरीश राजपूत उर्फ बानी (27) और दिलीप कुमार (27) के रूप में हुई है।

वहीं, पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि अजय और हरीश दोनों ही आदतन अपराधी हैं और प्रत्येक पर पहले तीन-तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। हरीश राजपूत थाना मुखर्जी नगर का घोषित अपराधी भी है। उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि थाना मुखर्जी नगर में 20 अक्तूबर को शिकायतकर्ता हर्ष ने बताया कि उनकी हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर एसएचओ राजीव शाह के नेतृत्व में टीम बनाई गई।