वसंत विहार आत्महत्या केस में नया मोड़, पति और सास पर उकसाने का आरोप; एफआईआर दर्ज

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। वसंत विहार थानाक्षेत्र में विवाहिता दीप्ति चौरसिया की आत्महत्या मामले में नया मोड़ आया है। मौत के दो दिन बाद मृतका की मां ने दामाद व समधन पर बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। उनकी शिकायत पर एफआइआर दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है।

परिवारिक वकील राजेंद्र सिंह ने बताया था कि घटना दोपहर लगभग 12.30 बजे हुई। बच्चे स्कूल गए हुए थे। घर में परिवार का कोई नहीं था। पति अर्पित चौरसिया जिम से लौटे तो कमरे में पंखे के सहारे दीप्ति को लटके देखा। उन्हें उतारकर फौरन हाॅस्पिटल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।