दिल्ली को 10 साल से नहीं मिली साफ हवा, देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा; नए विश्लेषण में चौंकाने वाला खुलासा





राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक दशक के दौरान सबसे प्रदूषित शहर रही है। यह सामने आया है पर्यावरण थिंक टैंक क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा किए गए एक नए विश्लेषण से। यह विश्लेषण 2015 से नवंबर 2025 तक 11 भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता के आंकड़ों का आकलन करता है।



विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले एक दशक में किसी भी बड़े शहर ने अपने वार्षिक औसत में एक्यूआई का सुरक्षित स्तर हासिल नहीं किया है। रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि मौसम विज्ञान और भूगोल, विशेष रूप से सिंधु-गंगा क्षेत्र में, लगातार सर्दियों में धुंध को बढ़ा रहे हैं।



इस विश्लेषण में यह भी सामने आया है कि अक्टूबर से वर्षा न होने और कमजोर पश्चिमी विक्षोभों ने प्राकृतिक प्रदूषकों के बह जाने की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया है। जिससे समय से पहले धुंध बनने की प्रक्रिया तेज हो गई है।



दशक भर का डेटासेट इस बात पर भी जोर देता है कि भारत की वायु प्रदूषण समस्या राष्ट्रीय, सतत और संरचनात्मक बनी हुई है। यह शहरीकरण, यातायात, उद्योग और मौसमी कारकों से प्रेरित है। इस पर नियंत्रण के लिए व्यवस्थित और विज्ञान आधारित नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता है।