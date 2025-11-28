दिल्ली में पुरानी सोसायटियां बनेंगी हाईराइज, DDA ने बढ़ाया FAR; मेट्रो कॉरिडोर के पास बन सकेंगी 7-8 मंजिला इमारतें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने राजधानी की पुरानी समूह आवासीय परिसरों, सहकारी आवास समितियों और सरकारी एजेंसियों द्वारा विकसित आवासीय परिसरों के पुनर्विकास की योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत इन आवासीय परिसरों में अधिक ऊंची इमारतें बनाने की अनुमति मिलेगी।

डीडीए की योजना दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में सुरक्षा नियमों के अनुपालन में इन आवासीय क्षेत्रों का पुनर्विकास करने और वर्तमान संरचनाओं को ट्रांजिट ओरियंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) के साथ जोड़ने की है। टीओडी में आवासीय परिसरों के पास व्यवसायिक क्षेत्र उपलब्ध होगा। इससे घर के पास ही लोगों को काम के अवसर मिलेंगे। मेट्रो व अन्य सार्वजनिक परिवहन भी आवासीय परिसर के नजदीक उपलब्ध होगा। इससे सड़कों पर निजी वाहनों की भीड़ कम करने में मदद मिलेगी।