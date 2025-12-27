दिल्ली में होगा वंदे मातृशक्ति महोत्सव का आयोजन, दिग्गज विभूतियां करेंगी शिरकत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारतीय संस्कृति में मातृत्व के गौरव और संस्कारों की पुनर्स्थापना के लिए जनपथ स्थित डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में वंदे मातृशक्ति का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव देश की उन महान माताओं को समर्पित होगा, जिन्होंने अपने त्याग और संघर्ष से राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

श्री गणेश सेवा मंडल और रूपामाता फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित होने वाले राष्ट्रीय अभियान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया रहाटकर और योग गुरु स्वामी रामदेव सहित कई दिग्गज विभूतियां एकत्रित होंगी।



प्रेस क्लब आफ इंडिया में जानकारी देते हुए महोत्सव के सह-आयोजक महेंद्र लड्डा और एड व्यंकट गुंड पाटील ने बताया कि इस महोत्सव की अध्यक्षता राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया रहाटकर करेंगी। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व न्यायाधीश ज्ञानसुधा मिश्रा और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज उपस्थित रहेंगी।