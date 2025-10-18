किसी एयरप्लेन जैसा लग्जरी होगा Vande Bharat स्लीपर एसी फर्स्ट क्लास का कोच, नई ट्रेन की पहली झलक आई सामने
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस की स्लीपर वर्जन को लॉन्च करने जा रहा है। अब तक केवल चेयर कार के रूप में उपलब्ध यह ट्रेन, अब लंबी दूरी की रात की यात्राओं के लिए और अधिक सुविधाजनक बनने वाली है।
वर्ष 2019 में वंदे भारत के लॉन्च के बाद से ही यह ट्रेन अपनी स्पीड और कम्फर्ट के लिए चर्चा में रही है। अब इसका स्लीपर वर्जन यात्रियों के लिए लक्ज़री और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन संगम लेकर आ रहा है।
हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 16वें इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जिबिशन (IREE) 2025 में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच का प्रोटोटाइप पेश किया गया। इसे Kinet Railway Solutions नामक इंडो-रशियन ज्वाइंट वेंचर द्वारा डिजाइन किया गया है। यह मॉडल दिखने में अत्याधुनिक, आकर्षक और यात्रियों के अनुकूल है।
सार्वजनिक संचालन शुरू करने से पहले RDSO (Research Designs and Standards Organisation) द्वारा विस्तृत ट्रायल रन किया जाएगा और सभी सुरक्षा एवं प्रदर्शन मानकों की जांच के बाद ही इसे मंजूरी दी जाएगी।
इंटीरियर की खास बातें
- प्रीमियम फर्स्ट क्लास केबिन
- आरामदायक सीट्स और स्लीपर बर्थ
- पानी की बोतल रखने की जगह
- रीडिंग लाइट्स और चार्जिंग पॉइंट्स
- स्वचालित दरवाजे और विमान जैसे इंटीरियर
ट्रेन की गति और विशेषताएं
- ऑपरेशनल स्पीड: 160 किमी/घंटा
- अधिकतम गति: 180 किमी/घंटा
- यात्रियों की क्षमता: लगभग 1,128
सुरक्षा उपाय एवं सुविधाएं
इसमें क्रैश बफर्स के साथ ही डिफॉर्मेशन ट्यूब्स हैं। कोचों के बीच फायर-रेसिस्टेंट वॉल्स लगाए गए हैं। इस ट्रेन में वाई-फाई सेवा होगी। साथ ही आधुनिक स्लीपर बर्थ और किसी एयरलाइन जैसा इंटीरियर होगा।
सबसे पहले इस मार्ग पर चलने की संभावना
हालांकि अभी रूट फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच चलाई जा सकती है, जहां यात्रियों की संख्या अधिक रहती है। जिसका संभावित समय बताया जा रहा है कि यह ट्रेन पटना से रात आठ बजे प्रस्थान करेगी और सुबह साढ़े सात बजे दिल्ली आ जाएगी। छोटे स्टेशनों पर 2–3 मिनट का ठहराव होगा। दिल्ली कैंट और जयपुर जैसे बड़े स्टेशनों पर थोड़ी देर ज्यादा रुकने की संभावना है।
- वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे
- फर्स्ट एसी
- सेकेंड एसी (2 टियर)
- थर्ड एसी (3 टियर)
ये बना रहे हैं इस ट्रेन को
इस ट्रेन का निर्माण BEML (भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड) द्वारा किया जा रहा है। डिजाइन और तकनीकी सहायता चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) से ली जा रही है। Kinet Railway Solutions को 120 ऐसी ट्रेनों के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला है।
जिसका कुल मूल्य डॉलर 6.5 बिलियन (करीब 54,000 करोड़) बताया जा रहा है। इनका निर्माण महाराष्ट्र के लातूर शहर में किया जा रहा है। टिकट किराया राजधानी एक्सप्रेस से लगभग 10–15% अधिक हो सकता है। यह रूट और क्लास के हिसाब से अलग-अलग होगा।
