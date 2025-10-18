दिल्ली में पुरानी बसों में खुलेगी 'बस कैंटीन', DTC का खास प्लान; कम दाम में मिलेगा स्वाद का मजा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पुरानी बसों में कैंटीन खोलकर डीटीसी (दिल्ली परिवहन निगम) यात्रियों को देगी सुविधा और अपनी आय भी बढ़ाएगी। दिल्ली परिवहन निगम ने तीनों आईएसबीटी सहित प्रमुख टर्मिनल के आसपास पुरानी बसों को रेस्टोरेंट के अंदाज में तैयार कर इन में कैंटीन खोलने की योजना बनाई है। इसके लिए टेंडर जारी किए हैं।

ये कैंटीन वातानुकूलित होंगी, माडल के तौर पर कश्मीरी गेट आइएसबीटी में कैंटीन के लिए एक बस तैयार की गई है। सरकार पुरानी बसों में कैंटीन खोलकर दो तरह की फायदे देख रही है, एक तो बस और टर्मिनल के बाहर टर्मिनल पर यात्रियों को खाने पीने की आइटम की सुविधा अच्छी और कम दाम में मिल सकेगी और दूसरा टेंडर के माध्यम से यह सुविधा प्रदान कर डीटीसी की आय भी बढ़ सकेगी।

दरअसल घाटे में चल रही डीटीसी आय बढ़ाने के लिए तरह-तरह के रास्ते खोज रही है जिनमें एक रास्ता कैंटीन खोलकर टेंडर के माध्यम से आय अर्जित करना भी है। इस योजना के तहत डीटीसी और परिवहन विभाग के तहत डीटीआइडीसी बसों में कैंटीन खोलने की रणनीति पर काम कर रही हैं।



वर्तमान हालात की बात करें तो डीटीसी या डीटीआईडीसी की तरफ से किसी भी बस टर्मिनल या आईएसबीटी पर कोई कैंटीन की कोई सुविधा नहीं है। कश्मीरी गेट अंतराज्यीय बस अड्डा पर खाने पीने के सामान के सभी स्टाल हटा दिए गए हैं।

इसकी व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए कुछ समय पहले उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दौरा कर जब वहां बस टर्मिनल के अंदर भोजन करने वाले स्टाल के आसपास गंदगी देखी तो उन्होंने टर्मिनल के अंदर आईएसबीटी के अंदर खाने पीने की समान पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था।