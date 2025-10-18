Language
    By Jagran News Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 10:03 AM (IST)

    दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चालान प्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम शुरू किया है। अब वाहन चालकों को वॉट्एसप पर ई-चालान की जानकारी तुरंत मिलेगी, जिसमें उल्लंघन का विवरण और जुर्माने की राशि शामिल होगी। इस पहल का उद्देश्य सिस्टम को पारदर्शी बनाना और भुगतान अनुपात में सुधार करना है। नागरिकों से आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट कराने का आग्रह किया गया है।

    अब पर वाॅट्सएप पर मिलेगा ई-चालान का रियलटाइम अलर्ट, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने की शुरुआत

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चालान प्रणाली को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन मालिक को ई-चालान की जानकारी वाट्एसप के जरिए रियलटाइम अलर्ट के रूप में भेजी जाएगी।

    इस अलर्ट में उल्लंघन से संबंधित सभी जरूरी जानकारी, जैसे कि नियम का प्रकार, तारीख, समय, स्थान और जुर्माने की राशि, स्पष्ट रूप से दी जाएगी। अब तक वाहन मालिकों को चालान की जानकारी मुख्य रूप से एसएमएस या परिवहन पोर्टल पर मिलती थी, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जुड़ी होती है।

    हालांकि, कई लोग या तो मैसेज नहीं पढ़ते या पोर्टल की जांच नहीं करते हैं, जिससे उन्हें चालान की जानकारी देर से मिलती है। इसका असर यह होता है कि चालान का भुगतान समय पर नहीं हो पाता और जब लोग अपने वाहन के दस्तावेजों को नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत करते हैं, तब उन्हें चालान का पता चलता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की यह नई पहल इस समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

    इस प्रणाली के तहत नागरिक वॉट्सएप पर ही चालान की सूचना प्राप्त कर सकेंगे और चाहें तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से चालान की पुष्टि और भुगतान भी कर सकेंगे।

    ट्रैफिक विभाग के स्पेशल सीपी अजय चौधरी ने बताया कि यह कदम सिस्टम को पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने की दिशा में है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपने वाहन की आरसी में मोबाइल नंबर अवश्य अपडेट कराएं ताकि सूचना समय पर प्राप्त हो सके।

    उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी से 31 जुलाई 2025 तक दिल्ली में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए 22 लाख से अधिक चालान जारी किए गए, जिनमें से केवल 2% का ही भुगतान हुआ। अधिकारियों को उम्मीद है कि व्हाट्सएप अलर्ट के जरिए यह अनुपात सुधरेगा।

