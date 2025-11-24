हिमालयी घास के कोट-शॉल और मफलर की चमक ने जीता दिल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बने आकर्षण का केंद्र

शशि ठाकुर, नई दिल्ली। भारत मंडपम में चल रहे 44वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार उत्तराखंड पवेलियन खरीदारों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खासतौर पर यहां लगाए गए पारंपरिक ऊनी वस्त्रों के स्टॉल पर सुबह से ही बड़ी संख्या में आगंतुक पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड की पारंपरिक गर्माहट और स्थानीय शिल्प की खुशबू इन उत्पादों में साफ झलकती है, जिसकी वजह से खरीदारों की दिलचस्पी उम्मीद से कहीं अधिक देखने को मिल रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हाल नंबर-2 में स्थित इस स्टॉल पर हिमालयी घास और प्राकृतिक ऊन से तैयार किए गए वस्त्र सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहां उपलब्ध ऊनी कोट, शॉल, मफलर, टोपी, दस्ताने और मोजे न केवल डिजाइन और गुणवत्ता में बेहतरीन हैं बल्कि कठोर ठंड में बेहतर सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। हल्के वजन और प्राकृतिक तासीर वाले ये उत्पाद ग्राहकों के लिए बड़े आकर्षण का कारण बने हैं।