दिल्लीवासियों को अगले तीन दिनों तक प्रदूषण की मार से राहत नहीं, AQI 'बहुत खराब' श्रेणी में रहने का अनुमान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। Delhi Pollution सर्द मौसम और हवा की रफ्तार कम होने से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर रविवार को और बढ़ गया। समग्र दिल्ली का एक्यूआइ कहने को बहुत खराब श्रेणी में रहा, लेकिन था गंभीर श्रेणी से थोड़ा ही नीचे। हवा में मानकों से साढ़े तीन गुना से भी ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद रहे।

वजीरपुर और विवेक विहार का एक्यूआइ तो रविवार को अति गंभीर श्रेणी में बानी 450 से भी ऊपर पहुंच गया। वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार आज से बुधवार तक वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में ही रहने की संभावना है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक रविवार को दिल्ली का औसत एक्यूआइ 391 रहा। इस स्तर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले शनिवार को यह 370 था। बीते 24 घंटे के दौरान इसमें 21 अंकों की बढ़ोतरी हुई है।

हवा में 3 गुना ज्यादा प्रदूषक कण मानकों के मुताबिक, हवा में पीएम 10 का स्तर 100 और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम रहने पर ही उसे स्वास्थ्य के लिए उचित माना जाता है, लेकिन रविवार अपराह्न चार बजे पीएम 10 का औसत स्तर 373.3 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 215.8 माइक्रोग्राम प्रति घन मोटर पर रहा। यानी हवा में अभी प्रदूषक कणों का स्तर सामान्य से साढ़े तीन गुना से भी ज्यादा है।

सीपीसीबी के समीर एप के अनुसार, दिल्ली के 19 निगरानी केंद्रों ने 'गंभीर वायु गुणवत्ता दर्ज की और शेष 19 केंद्रों ने 300 से अधिक रीडिंग के साथ 'बहुत खराब' वायु गुणवत्ता दर्ज की। वहीं स्विस एप आइक्यू एयर के मुताबिक सुबह साढ़े नौ बजे दिल्ली का एक्यूआइ 463 यानी खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया गया था, जो रात साढ़े नौ बजे 461 यानी खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया गया।

वजीरपुर और विवेक विहार में स्थिती गंभीर दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही दो जगहों का एक्यूआइ 450 से ऊपर पहुंच गया। रविवार तीन बजे वजीरपुर और विवेक विहार का एक्यूआइ अत्ति गंभीर श्रेणी में रहा। कुल मिलाकर 18 जगहों का एक्यूआइ 400 से ऊपर यानी गंभीर या अति गंभीर श्रेणी में है।