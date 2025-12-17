यूपी में अब पेट्रोल पंप खोलना आसान, योगी सरकार ने ईजी किया प्रोसेस; 10 नहीं अब सिर्फ 4 विभागों से चाहिए NOC

डिजिटल डेस्क, नोएडा। उत्तर प्रदेश में कारोबार को बढ़ावा देने और निवेशकों को राहत देने के लिए योगी सरकार ने पेट्रोल-डीजल पंप खोलने की प्रक्रिया को काफी सरल कर दिया है। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए कई विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

सरकार ने चार विभागों से एनओसी लेने की बाध्यता खत्म कर दी है। इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रिक और बायोफ्यूल पर चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन फिलहाल पेट्रोल-डीजल की मांग बनी हुई है। ऐसे में पेट्रोल पंप कारोबार को आसान बनाना जरूरी था। पहले क्या था नियम? अब तक पेट्रोल-डीजल पंप का लाइसेंस लेने के लिए जिलाधिकारी को 10 विभागों से एनओसी लेनी पड़ती थी। इनमें शामिल थे: राजस्व विभाग

एनएसएआई

लोक निर्माण विभाग (PWD)

विकास प्राधिकरण / नगर निकाय

जिला पंचायत

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पुलिस विभाग

वन विभाग

विद्युत सुरक्षा विभाग

बिजली विभाग इन सभी विभागों से अनुमति लेने में काफी समय लगता था, जिससे आवेदकों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता था।

अब क्या बदला? नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल पंप खोलने के लिए सिर्फ 4 विभागों से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। ये विभाग हैं: राजस्व विभाग

बिजली विभाग

लोक निर्माण विभाग (PWD)

विकास प्राधिकरण / आवास विकास परिषद / औद्योगिक विकास प्राधिकरण

बाकी विभागों के लिए आवेदक का स्वघोषणा पत्र (Self Declaration) ही मान्य माना जाएगा। डिजिटल होगी पूरी प्रक्रिया जिलाधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित एनओसी सीधे आवेदक के यूजर लॉग-इन पर उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदक इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेगा। आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी।