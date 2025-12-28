VIDEO: कुलदीप सेंगर की जमानत के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, लगे 'आजादी' के नारे
उन्नाव पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन हुआ। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जंतर-मंतर पर उन्नाव पीड़िता के लिए न्याय और आरोपी को कड़ी सज़ा देने की मांग को लेकर ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान, कार्यकर्ताओं ने उन्नाव पीड़िता के साथ एकजुटता दिखाई और कुलदीप सिंह सेंगर को ज़मानत दिए जाने का कड़ा विरोध किया।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसे दोषी को जेल में ही रहना चाहिए और उसे ज़मानत देना न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाता है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन के नेताओं ने आरोप लगाया कि ऐसे फैसले पीड़ितों का मनोबल गिराते हैं और समाज में गलत संदेश देते हैं।
कार्यकर्ताओं ने "उन्नाव पीड़िता को न्याय दो," "कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में रखो," और "न्याय सुनिश्चित करो" जैसे नारे लगाए। उन्होंने मांग की कि पीड़िता को पूरी सुरक्षा, सम्मान और न्याय मिले, और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के छात्रों ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में कोई नरमी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने सरकार और न्यायपालिका से अपील की कि वे पीड़िता के पक्ष में ठोस कदम उठाएं और ऐसे मामलों में जल्द और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।