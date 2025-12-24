Language
    'बदसलूकी और बस से कूदने पर हुई मजबूर', उन्नाव रेप केस में पीड़ित मां का आरोप

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:12 PM (IST)

    दिल्ली में उन्नाव रेप पीड़िता और उसकी मां को पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने मीडिया से बात करने से रोका, जिसके बाद पीड़िता की मां को चलती बस से कूदना ...और पढ़ें

    दिल्ली में उन्नाव रेप पीड़िता और उसकी मां को पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने मीडिया से बात करने से रोका। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उस समय चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला, जब पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने उन्नाव रेप केस की पीड़िता और उसकी मां को मीडिया से बातचीत करने से रोक दिया। इतना ही नहीं, पीड़िता की बुजुर्ग मां को चलती बस से कूदने के लिए मजबूर होना पड़ा।

    बता दें कि पीड़िता और उसकी मां दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थीं, जिसमें पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराए जाने के बावजूद राहत दी गई है। सेंगर पर 2017 में नाबालिग पीड़िता से रेप का आरोप सिद्ध हो चुका है और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

    पीड़ित पक्ष का आरोप है कि सुरक्षा के नाम पर उन्हें मीडिया से दूर रखा जा रहा है और उनकी आवाज दबाई जा रही है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जवान पीड़िता और मां को घेरते और बस में धकेलते दिख रहे हैं। मामले ने राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है।