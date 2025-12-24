'बदसलूकी और बस से कूदने पर हुई मजबूर', उन्नाव रेप केस में पीड़ित मां का आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उस समय चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला, जब पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने उन्नाव रेप केस की पीड़िता और उसकी मां को मीडिया से बातचीत करने से रोक दिया। इतना ही नहीं, पीड़िता की बुजुर्ग मां को चलती बस से कूदने के लिए मजबूर होना पड़ा।

बता दें कि पीड़िता और उसकी मां दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थीं, जिसमें पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराए जाने के बावजूद राहत दी गई है। सेंगर पर 2017 में नाबालिग पीड़िता से रेप का आरोप सिद्ध हो चुका है और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।