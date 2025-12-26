अब सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद... कुलदीप सेंगर की सजा पर रोक के बाद शीर्ष अदालत जाएगी दुष्कर्म पीड़िता की मां

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उन्नाव रेप केस की पीड़िता की मां ने ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन और दूसरे सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी से निकाले गए विधायक कुलदीप सेंगर की सजा पर लगी रोक हटाने की मांग की। वे शुक्रवार को दोपहर करीब 12 बजे विरोध प्रदर्शन करने हाई कोर्ट पहुंचे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़िता की मां ने कहा कि वह दोषी कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। हालांकि, विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें बार-बार तितर-बितर होने का निर्देश दिया, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी और इसके बजाय जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने को कहा। कुछ देर बाद सभी प्रदर्शनकारी चले गए। इस दौरान पुलिस ने किसी को हिरासत में नहीं लिया।

विरोध प्रदर्शन के दौरान पीड़िता की मां ने कहा कि उनकी बेटी ने लंबे समय तक दुख झेला है, और इसलिए वह अपना विरोध दर्ज कराने हाई कोर्ट आई हैं। उन्होंने कहा, "मैं पूरे हाई कोर्ट पर आरोप नहीं लगा रही हूं, लेकिन जिन दो जजों ने यह फैसला दिया है, उनके फैसले ने हमारा भरोसा तोड़ दिया है।"