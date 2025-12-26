Language
    अब सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद... कुलदीप सेंगर की सजा पर रोक के बाद शीर्ष अदालत जाएगी दुष्कर्म पीड़िता की मां

    By Mohammed Saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:14 PM (IST)

    पीड़िता की मां ने कहा कि वह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उन्नाव रेप केस की पीड़िता की मां ने ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन और दूसरे सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी से निकाले गए विधायक कुलदीप सेंगर की सजा पर लगी रोक हटाने की मांग की। वे शुक्रवार को दोपहर करीब 12 बजे विरोध प्रदर्शन करने हाई कोर्ट पहुंचे।

    पीड़िता की मां ने कहा कि वह दोषी कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। हालांकि, विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें बार-बार तितर-बितर होने का निर्देश दिया, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी और इसके बजाय जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने को कहा। कुछ देर बाद सभी प्रदर्शनकारी चले गए। इस दौरान पुलिस ने किसी को हिरासत में नहीं लिया।

    विरोध प्रदर्शन के दौरान पीड़िता की मां ने कहा कि उनकी बेटी ने लंबे समय तक दुख झेला है, और इसलिए वह अपना विरोध दर्ज कराने हाई कोर्ट आई हैं। उन्होंने कहा, "मैं पूरे हाई कोर्ट पर आरोप नहीं लगा रही हूं, लेकिन जिन दो जजों ने यह फैसला दिया है, उनके फैसले ने हमारा भरोसा तोड़ दिया है।"

    उन्होंने आगे कहा कि अदालतों ने पहले उनके परिवार को न्याय दिया था, लेकिन अब आरोपी को जमानत मिल गई है। यह हमारे परिवार के साथ अन्याय है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि मुझे वहां न्याय पर पूरा भरोसा है। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग तख्तियां लेकर शामिल हुए। जैसे ही विरोध प्रदर्शन जारी रहा, दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर से घोषणा की कि दिल्ली हाई कोर्ट के सामने विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।