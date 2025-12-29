उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर किया प्रोटेस्ट
एएनआई, नई दिल्ली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के बाहर 2017 उन्नाव रेप मामले की पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अलका लांबा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की अवकाश पीठ ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के फैसले पर स्टे लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि सेंगर अलग मामले में सजा काट रहे हैं, इसलिए वे जेल में ही रहेंगे। पीड़िता ने इस फैसले पर खुशी जताई और न्याय व्यवस्था में पूरा विश्वास व्यक्त किया।
पीड़िता ने पहले आरोप लगाया था कि सेंगर ने सीबीआई अधिकारी और हाईकोर्ट जज को रिश्वत दी। उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की अपील की थी ताकि वे बिना डर के लड़ाई लड़ सकें। कार्यकर्ता योगिता भयाना ने कहा कि पीड़िता कोर्ट में मौजूद थीं और न्याय की उम्मीद है।
