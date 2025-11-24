अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में मिल रहीं एक से बढ़कर एक साड़ियां, धार्मिक से लेकर फिल्मी थीम बेस्ड डिजाइन

-रामायण, बनारस के घाट पर बैठे साधु संत, राधाकृष्ण की रासलीला, द्रौपदी का चीरहरण, दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे फिल्म की सिमरन भी प्रदर्शित है साड़ी पर



फोटो नं. 7 से 9 संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। भारत मंडपम में चल रहे 44वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में कहानियां बयां करती साड़ियां भी इस बार आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। मेले के साझीदार राज्य बिहार के मंडप में पहुंच रहा कोई भी दर्शक इन साड़ियों की तारीफ किए बिना नहीं रहता।



डोरासूत्र नाम की इस स्टाॅल पर उपलब्ध हर साड़ी की थीम की एक अलग ही कहानी है। स्टाॅल संचालिका पटना की पूजा ने बताया कि भारत में कहानियां बहुत चलती हैं। हम बचपन से कहानियां सुनकर ही बड़े होते हैं। इसीलिए हमने साड़ियों को थीम पर बनाना शुरू किया। साड़ी एक परंपरा भी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूजा ने बताया कि उनके पास रामायण थीम की साड़ी, बनारस के घाट पर बैठे साधु संतों, राधा कृष्णकी रासलीला, द्रौपदी का चीरहरण, दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे फिल्म की सिमरन को प्रदर्शित करते हुए एवं उनके भावों को भी साड़ी की थीम में दर्शाया गया है। ये सभी साड़ियां टशर सिल्क, काटन और सिल्क के कपड़े में उपलब्ध हैं।

आज उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने का कोई अफसोस नहीं है। अबकी बार राज्य सरकार की ओर से ही उन्हें बिहार मंडप में स्टाॅल दिया गया है। पूजा ने बताया कि ये साड़ियों हैंडलूम और हैंडप्रिंटिड हैं। इनकी कीमत सात हजार से शुरू होती है। हालांकि, मशीन से प्रिंटेड साड़ियां मात्र एक हजार रुपये में भी मिल जाएंगी।

साड़ी की रामायण थीम रामायण थीम वाली साड़ी की थीम में भगवान राम के वनवास से शुरू किया गया है। भरत द्वारा भगवान राम की चरण पादुका रखकर राज काज चलाना, सीता हरण, रामसेतु निर्माण, हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाना, जटायु रावण युद्ध, रावण वध और उसके बाद भगवान राम के राज्याभिषेक को रामदरबार के माध्यम से दर्शाया गया है।

बनारस के घाट की थीम पूजा ने बताया कि एक साड़ी में बनारस के घाट पर साधु संतों की उपस्थिति और उनके हाव भाव को दर्शाया गया है। बनारस और उसके घाटों का भी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व महत्व है। इसीलिए इस थीम को भी साड़ी की थीम में शामिल किया गया है।

द्रौपदी चीरहरण भी साड़ी की थीम में द्रौपदी के चीरहरण को भी साड़ी की थीम में शामिल किया है। इसके माध्यम से यह दिखाया है कि चीरहरण के समय द्रौपदी को श्रीकृष्ण की जरूरत पड़ी। अब महिलाओं को खुद अपनी मदद करनी चाहिए। अपना कृष्णा खुद बनना चाहिए।