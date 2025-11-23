भारत मंडपम में दुनिया का मेला: महाराष्ट्र से केरल और थाइलैंड से इजिप्ट तक की एक दिन में सैर

शशि ठाकुर, नई दिल्ली। भारत मंडपम में चल रहा विश्व व्यापार मेला इसलिए भी दर्शकों को काफी आकर्षित कर रहा है, क्योंकि यहां चंद कदमों में भारत के विभिन्न राज्यों की विविधता भरी संस्कृति और लोक कलाओं का दर्शन कर पा रहे हैं। वहां के शिल्पकारों से मिल उनके विशिष्ट उत्पाद खरीद पा रहे हैं। ऐसा यह मौका उन्हें कहीं और नहीं मिलता। इस कारण प्रतिदिन हजारों लोग दिल्ली-एनसीआर के साथ ही अन्य राज्यों से देश की इस विशिष्ट बहुसंस्कृति का दीदार करने पहुंच रहे हैं। लगे हाथ वह कई देशों के पवेलियन के जरिए वहां का मिजाज भी जान पा रहे हैं।

व्यापार मेले में दस साल बाद दिल्ली के वैशाली इलाके से आई मनीषा ने बताया कि यह मेला अद्भुत है क्योंकि यह मेला बिना लंबी यात्रा किए भारत के साथ-साथ कई विदेशी संस्कृतियों का अनुभव करा रहा है। यहां देश की पल पल बदलती समृद्ध सांस्कृतिक विविधता की झलक के साथ वैश्विक संगम भी देखने को मिल रहा है। जो यहां आने वाले लोगों को नए अनुभव से चकित करने के साथ गर्व की अनुभूति करा रहा है। यहां लोग चंद कदमों में एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंच रहे हैं।

मेले में नोएडा से खरीदारी करने आई निम्मी ने बताया कि भारत मंडपम के हर कोने में एक नया राज्य और उसकी संस्कृति बसती है। साथ ही उस क्षेत्र के प्रमुख स्थलों का भी दीदार कर सकते है। हाल नंबर तीन में महाराष्ट्र के दुर्ग के साथ शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा स्थापित है। जो महाराष्ट्र की संस्कृति को जीवंत कर रही है। वहीं, थोड़ा आगे बढ़ने पर आप उत्तर प्रदेश पहुंचकर अयोध्या मंदिर के दर्शन करने के साथ बनारस की साड़ी की खरीदारी भी कर सकते हैं।

इसके अलावा दिल्ली के करोल बाग से व्यापार मेले में आई निम्मी ने बताया कि इसी हाल के ऊपर यानी तीसरे फ्लोर पर जाते ही केरल की कांजीवरम साड़ी और लकड़ी से बनी कलाकृतिक को देख व खरीद सकते है जबकि इसी हाल में चंद कदम पर कर्नाटक के हम्पी के रथ देख सकते है। बिना थके हारे भारत मंडपम में उन राज्यों की भी यात्रा कर रहे है। जहां जाने में लगभग कई घंटे लग जाते है।