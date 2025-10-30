हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लाश मिलने से फैली सनसनी, मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में केएन काटजू मार्ग थाना क्षेत्र स्थित मुनक नहर के पास हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मंगलवार को एक शख्स का शव संदिग्ध हालात में मिला। किसी ने शव देख, इसकी जानकारी पुलिस को दी।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को प्लांट से बाहर निकाला। जांच के दौरान मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारी का कहना है कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया गया है। मृतक की शिनाख्त के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं, कई थानों से भी मृतक के बारे में जानकारी जुटा रही है।