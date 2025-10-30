दिल्ली में नवजात शिशु के अपहरण का पर्दाफाश, बच्चे संग गिरफ्तार हुए दंपती ने खोला खौफनाक साजिश का राज

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में तिलक नगर थाना पुलिस ने अपहरण के एक मामले को सुलझाते हुए 27 दिन बाद नवजात शिशु को सकुशल बचा लिया। अपहरण में इस्तेमाल हुई चोरी की स्कूटी भी बरामद कर ली गई। पुलिस ने निःसंतान दंपती, उनकी घरेलू सहायिका सहयोगी और दो किशोरों समेत सभी आरोपितों को पकड़ लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उत्तम नगर निवासी घरेलू सहायिका माया कीर्ति नगर इलाके में काम करती थी। उसके पड़ोसी शुभ करण ( पीओपी/पेंट का काम) और संयोगिता (27 वर्ष, गृहिणी) कई वर्षों से संतानहीन थे। सुभाष नगर के पैसिफिक मॉल के पास सड़क किनारे रहने वाली एक महिला के नवजात बच्चे को देखकर माया ने दंपती के साथ मिलकर अपहरण की योजना बनाई।

माया ने 20 हजार रुपये देकर एक किशोर को अपहरण के लिए तैयार किया। इस किशोर ने अपने साथी किशोर के साथ मिलकर सुबह करीब पांच बजे चोरी की स्कूटी से बच्चे को उठाया और माया को सौंप दिया। माया ने शिशु को दंपती के हवाले कर दिया।



तिलक नगर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एसआई सुनील कुमार, हेड कॉन्स्टेबल राजबीर, करण, अरविंद, कॉन्स्टेबल धनेश और राकेश की टीम गठित की गई। एसीपी डॉ. गरिमा तिवारी की निगरानी और डीसीपी (पश्चिम) शरद भास्कर दाराडे के दिशानिर्देशन में जांच शुरू हुई।