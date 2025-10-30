बहन की शादी से लौटना युवती को पड़ा महंगा, बदमाशों ने लूटे सारे गहने; पूरे परिवार में मातम

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। वेलकम इलाके में अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। एक युवती अपनी छोटी बहन की शादी समारोह स्थल से निकल रही थी। स्कूटी सवार तीन बदमाशों ने युवती को धमकाकर उसके नौ तोले सोने के जेवर लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए।

आरोप है कि बदमाश पहले से ही समारोह स्थल के बाहर खड़े थे और युवती के जेवरों पर नजर गड़ाए हुए थे। पीड़िता के जेवर देखकर उन्होंने लूटपाट की। पीड़िता की शिकायत पर वेलकम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी में एक जगह बदमाश भागते हुए कैद हो गए हैं।

आयशा अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के संभल में रहती हैं। उनका मायका वेलकम इलाके में है। उनकी छोटी बहन की शादी 26 अक्टूबर को थी। शादी समारोह वेलकम श्री राम मंदिर के पास सामुदायिक भवन में था। पीड़िता रात डेढ़ बजे समारोह स्थल से निकली थी। वह अपने चाचा के साथ घर जा रही थी, जो थोड़ा आगे चल रहे थे। उसी समय स्कूटी सवार तीन बदमाश आए और युवती को धमकाकर सोने के दो हार और एक चेन लूट ली।

पीड़िता ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। गले से जेवर छीनते समय महिला के गले पर चोट भी आई। शोर सुनकर पीड़िता के चाचा ने मुड़कर देखा तो बदमाश वहां से शाहदरा जीटी रोड की तरफ भाग गए।