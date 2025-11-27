'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान के तहत दिए गए 85 करोड़, अनक्लेम्ड राशि पाने के लिए लगाए जा रहे शिविर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। अनक्लेम्ड राशि की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ अभियान के तहत दिल्ली में अब तक 85 करोड़ रुपये वास्तविक हकदारों को सौंपे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस अभियान का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके, इसके लिए प्रत्येक जिले में शिविर लगाए जा रहे हैं।

विशेष हेल्पडेस्क भी बनाए गए हैं, जहां नागरिक डिजिटल माध्यम से अपनी अनक्लेम्ड राशि से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय के सहयोग से पूरी दिल्ली में बड़े पैमाने पर शिविर लगाए जाएंगे, ताकि अधिकांश लोगों को इस अभियान का लाभ मिल सके।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डाॅ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बैंकिंग और डिजिटल भुगतान के प्रति देशवासियों का विश्वास बढ़ा है।

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने बैंक खातों, फिक्स्ड डिपाॅजिट, बीमा पाॅलिसी, शेयर अथवा म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश की जानकारी प्राप्त करने और अपने धन की वसूली के लिए ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ शिविरों में जरूर जाएं।