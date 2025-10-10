आईआईटी दिल्ली के छात्रों को बेचा जा रहा था नशा, 80 लाख की चरस के साथ दो ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कार में ले जा रहे दो किलोग्राम से अधिक की चरस के साथ क्राइम ब्रांच की टीम ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद चरस की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 80 लाख रुपये बताई गई है।

वहीं, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सागर सेजवाल और मनोज संसनवाल के रूप में हुई है। इनके कब्जे से आपूर्ति में इस्तेमाल की जाने वाली कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है। आरोपी आगामी त्योहारों और विभिन्न आयोजनों के कारण दिल्ली में चरस की बढ़ती मांग को देखते हुए आपूर्ति कर रहे थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर ड्रग्स के स्रोत और उसके प्राप्तकर्ताओं का पता लगाने के लिए पूछताछ कर रही है।

उपायुक्त संजीव कुमार यादव के मुताबिक, आठ अक्टूबर को गुप्त सूचना मिली थी कि एक अंतरराज्यीय ड्रग कार्टेल के दो सदस्य चरस की आपूर्ति के लिए दिल्ली आने वाले हैं। सूचना पर एसीपी संजय कुमार नागपाल की देखरेख में और इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी और इंस्पेक्टर राबिन त्यागी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने सिंघु बार्डर में जाल बिछाते हुए सागर सेजवाल और मनोज संसनवाल नामक आरोपितों को दबोच लिया। उनके कब्जे से कुल 2.070 किलोग्राम चरस जब्त की गई।