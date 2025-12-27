दिल्ली के सिंघु बार्डर MCD टोल के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आए तीन युवक, दो की मौत; जांच में जुटी पुलिस
नरेला से सिंघु बॉर्डर रोड पर एमसीडी टोल के पास हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नरेला से सिंघु बार्डर रोड पर एमसीडी टोल के पास सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई और तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। कल रात तीनों घायल अवस्था में सड़क किनारे पाए गए। वहां से गुजर रही कैट एंबुलेस के चालक ने तीनों को नरेला अस्पताल पहुंचाया, जहां एक को मृत घोषित कर दिया।
दूसरे युवक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। घटनास्थल पर मोटरसाइकिल मिली है। माना जा रहा है कि तीनों मोटरसाइिकल पर सवार थे और कोई अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि मामले को जल्द और प्रोफेशनल जांच के लिए एमएसीटी को ट्रांसफर कर दिया गया है।
मरने वालों में एक युवक बागपत (उत्तर प्रदेश) के गांव कासिमपुर खेड़ी का रहने वाला था और कुंडली (हरियाणा) में प्राइवेट नौकरी करता था। दूसरा नरेला की राजीव कालोनी में रहता था और निजी स्कूल वैन चलाता था।
अस्पताल से मिली जानकारी
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हादसा कल रात साढ़े आठ बजे के आसपास हुआ। हादसे के बारे में पुलिस को सूचना नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल के माध्यम से मिली। हादसे में घायल जतिन (21), अभिषेक (19) और अंकित (21) को अस्पताल लाया गया। चिकित्सकों ने अंकित को मृत घोषित कर दिया है।
अस्पताल से पुलिस को पता चला कि अंकित के सिर और चेहरे पर कई चोटें थीं और उसे पहले ही मृत घोषित कर दिया गया था। बाकी दो को रोहिणी सेक्टर-17 के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान नरेला की राजीव कालोनी के रहने वाले जतिन (21) की भी मौत हो गई।
बस चालक है घायल अभिषेक
अभिषेक का अभी भी इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर है। घायल अभिषेक नरेला की राजीव कालोनी का रहने वाला है और नरेला के निजी स्कूल में बस चालक है। मृतक अंकित बागपत के कासिमपुर खेड़ी का रहने वाला था और सोनीपत के कुंडली में प्राइवेट नौकरी करता था।
जतिन नरेला की राजीव कालोनी के रहने वाले था और स्कूल वैन चलाते था। पुलिस ने बताया कि हादसे वाली जगह से एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस पर तीनों लोग सवार थे।
कैट एम्बुलेंस चालक संजय ने बताया कि जब वह सिंघु बार्डर की तरफ जा रहा था तो उसने उन्हें सड़क पर बाइक के पास युवकों घायल अवस्था में पाया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह एक हादसा लग रहा है, इसलिए डीडी एंट्री पर जानलेवा हादसे का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले को जल्द और प्रोफेशनल जांच के लिए एमएसीटी ट्रांसफर कर दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।