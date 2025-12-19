मोती नगर में सेंधमार गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार, चोरी के गहने बरामद

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर पुलिस स्टेशन ने चोरों के एक कुख्यात गैंग का भंडाफोड़ किया है और उसके दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 10 लाख रुपये के चोरी के सोने और चांदी के गहने बरामद किए हैं।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शहजाद (23) और शेख जीशान (23) के रूप में हुई है। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने चोरी और सेंधमारी के सात बड़े मामलों को सुलझाने में सफलता हासिल की है। डीसीपी डीएस भास्कर ने बताया कि 15 दिसंबर को मोती नगर इलाके में एक घर में सेंधमारी का मामला दर्ज किया गया था, जहां ताला तोड़कर बड़ी मात्रा में नकदी और गहने चोरी किए गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिससे दो आरोपियों के बारे में जानकारी मिली।

एसएचओ वरुण दलाल की टीम इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। पुलिस की छापेमारी के दौरान आरोपी बार-बार अपनी जगह बदल रहे थे। आखिरकार, एक सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जहांगीरपुरी के सी-ब्लॉक पार्क, सरकारी स्कूल के पास जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया।

पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के गहने और कीमती सामान बरामद किया, जिनकी कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपये आंकी गई है। बरामद सामान में दो सोने की अंगूठियां, बड़ी मात्रा में चांदी का सामान और घरेलू सामान शामिल था। पुलिस का दावा है कि इनकी गिरफ्तारी से 7 मामले सुलझ गए हैं।