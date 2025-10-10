स्कूटी से जा रहे मां-बेटे को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी, पहिये के नीचे सिर आने से महिला की मौत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी जिले के सराय रोहिल्ला इलाके में स्कूटी से जा रहे मां-बेटे को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। दोनों जमीन पर गिरे बेकाबू ट्रक ड्राइवर मां का सिर कुचलता हुआ फरार हो गया। मृतका की पहचान प्रताप नगर की मोनिका के रूप में हुई है। वहीं घायल उनके बेटे की पहचान जी. चोपड़ा के रूप में हुई है। उनकी शिकायत पर सराय रोहिल्ला थाना पुलिस की टीम मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाल आरोपित ट्रक चालक की तलाश में जुटी है।

उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, बृहस्पतिवार रात लगभग 11:35 बजे स्कूटी सवार मां-बेटे अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। रेड लाइट गुलाबी बाग, गुरुद्वारा के सामने पहुंचने पर शास्त्री नगर की तरफ से एक बेकाबू ट्रक ने पीछे से उन्हें टक्कर मार दी।