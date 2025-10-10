Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्कूटी से जा रहे मां-बेटे को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी, पहिये के नीचे सिर आने से महिला की मौत

    By Mohammed Saqib Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 09:50 PM (IST)

    एक हृदयविदारक घटना में, एक ट्रक ने स्कूटी सवार मां-बेटे को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में महिला का सिर कुचल गया। गंभीर रूप से घायल बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    स्कूटी पर जा रहे मां बेटे को ट्रक ड्राइवर ने मारी टक्कर।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी जिले के सराय रोहिल्ला इलाके में स्कूटी से जा रहे मां-बेटे को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। दोनों जमीन पर गिरे बेकाबू ट्रक ड्राइवर मां का सिर कुचलता हुआ फरार हो गया।

    मृतका की पहचान प्रताप नगर की मोनिका के रूप में हुई है। वहीं घायल उनके बेटे की पहचान जी. चोपड़ा के रूप में हुई है। उनकी शिकायत पर सराय रोहिल्ला थाना पुलिस की टीम मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाल आरोपित ट्रक चालक की तलाश में जुटी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, बृहस्पतिवार रात लगभग 11:35 बजे स्कूटी सवार मां-बेटे अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। रेड लाइट गुलाबी बाग, गुरुद्वारा के सामने पहुंचने पर शास्त्री नगर की तरफ से एक बेकाबू ट्रक ने पीछे से उन्हें टक्कर मार दी।

    जिससे वह और उनकी मां गिर गए और उनकी मां का सिर ट्रक के पहिये के नीचे कुचल गया। ट्रक चालक मौका देखकर फरार होने में कामयाब रहा। इसी बीच, गश्त कर रहे थाना सराय रोहिल्ला के पुलिसकर्मी ने उन्हें घायलवस्था में देखकर अन्य पुलिसकर्मियों को सूचना दी। मृतक मोनिका दिल्ली के प्रताप नगर में टिक्की का ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करती थी। उनके पति का कई साल पहले देहांत हो गया था।

    यह भी पढ़ें- तीस हजारी में DTC की सीएनजी बस में लगी भीषण आग, ड्राइवर की सूझबूझ से सवारियों की बची जान