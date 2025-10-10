तीस हजारी में DTC की सीएनजी बस में लगी भीषण आग, ड्राइवर की सूझबूझ से सवारियों की बची जान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मोरी गेट इलाके में तीस हजारी सर्कल पर शुक्रवार सुबह एक डीटीसी की सीएनजी बस में अचानक आग लग गई। घटना के बाद आसपास अफरा-तफरी मच गई। जैसे ही इंजन से धुआं निकलना शुरू हुआ तो बस चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को रोक दिया। घटना के दौरान बस में चार से पांच सवारी बैठी थी, जिन्हें ड्राइवर ने तुरंत बाहर निकाला। बस चालक और कंडक्टर ने पहले खुद ही आग पर काबू पाने का प्रयास किया। बात नहीं बनी तो मामले की सूचना पुलिस व दमकल विभाग को दी गई। खबर मिलते ही नजदीकी दमकल स्टेशन से दमकल की तीन गाड़ियां वहां पहुंचीं।

तब तक आग ने बस को चपेट में ले लिया था। करीब एक घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। माना जा रहा है कि पहले सीएनजी किट में ब्लाॅस्ट हुआ, उसके बाद बस में आग लगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।