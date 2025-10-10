Language
    तीस हजारी में DTC की सीएनजी बस में लगी भीषण आग, ड्राइवर की सूझबूझ से सवारियों की बची जान

    By Mohammed Saqib Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 09:25 PM (IST)

    दिल्ली के मोरी गेट इलाके में तीस हजारी सर्कल पर एक डीटीसी सीएनजी बस में आग लग गई। बस चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया, उसने तुरंत बस को रोककर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। दमकल की गाड़ियों ने एक घंटे में आग पर काबू पाया। माना जा रहा है कि सीएनजी किट में ब्लास्ट के कारण आग लगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    मोरी गेट इलाके में तीस हजारी सर्कल पर डीटीसी बस में लगी आग। फोटो: आर्काइव

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मोरी गेट इलाके में तीस हजारी सर्कल पर शुक्रवार सुबह एक डीटीसी की सीएनजी बस में अचानक आग लग गई। घटना के बाद आसपास अफरा-तफरी मच गई।

    जैसे ही इंजन से धुआं निकलना शुरू हुआ तो बस चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को रोक दिया। घटना के दौरान बस में चार से पांच सवारी बैठी थी, जिन्हें ड्राइवर ने तुरंत बाहर निकाला।

    बस चालक और कंडक्टर ने पहले खुद ही आग पर काबू पाने का प्रयास किया। बात नहीं बनी तो मामले की सूचना पुलिस व दमकल विभाग को दी गई। खबर मिलते ही नजदीकी दमकल स्टेशन से दमकल की तीन गाड़ियां वहां पहुंचीं।

    तब तक आग ने बस को चपेट में ले लिया था। करीब एक घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। माना जा रहा है कि पहले सीएनजी किट में ब्लाॅस्ट हुआ, उसके बाद बस में आग लगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    दमकल विभाग के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 11:15 बजे सूचना मिली कि तीस हजारी सर्कल मोरी गेट इलाके के पास बस में आग लग गई है। खबर मिलते ही दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब एक घंटे के भीतर आग पर काबू पाया। वहीं, घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

