एक्टर Rajpal Yadav ने मांगी विदेश जाने की अनुमति, HC ने दिल्ली पुलिस और एक फर्म से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चेक बाउंस मामले में फंसें अभिनेता राजपाल यादव को दीवाली के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदेश जाना है। जिसमें शामिल होने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मांगी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव के आवेदन पर दिल्ली पुलिस व एक निजी फर्म से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने राजपाल यादव के आवेदन पर दिल्ली पुलिस और मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 14 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।



राजपाल की तरफ से पेश हुए वकील ने तर्क दिया कि अभिनेता को बिहारी ग्लोबल कनेक्ट नामक कंपनी ने दुबई में दिवाली कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।