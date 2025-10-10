Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक्टर Rajpal Yadav ने मांगी विदेश जाने की अनुमति, HC ने दिल्ली पुलिस और एक फर्म से मांगा जवाब

    By Vineet Tripathi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 09:12 PM (IST)

    अभिनेता राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में राहत और दिवाली कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदेश जाने की अनुमति के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अदालत ने दिल्ली पुलिस और निजी फर्म से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। यादव को दुबई में एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए उन्होंने अनुमति मांगी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    एक्टर राजपाल यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मांगी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चेक बाउंस मामले में फंसें अभिनेता राजपाल यादव को दीवाली के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदेश जाना है। जिसमें शामिल होने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मांगी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव के आवेदन पर दिल्ली पुलिस व एक निजी फर्म से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने राजपाल यादव के आवेदन पर दिल्ली पुलिस और मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 14 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।

    राजपाल की तरफ से पेश हुए वकील ने तर्क दिया कि अभिनेता को बिहारी ग्लोबल कनेक्ट नामक कंपनी ने दुबई में दिवाली कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

    इसके लिए उन्हें 17 से 20 अक्टूबर तक विदेश यात्रा करनी है। राजपाल यादव की तरफ से यह आवेदन एक लंबित पुनरीक्षण याचिका के संदर्भ में दायर किया गया है। इसमें उन्होंने चेक बाउंस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को चुनौती दी है। यह मामला हाई कोर्ट मध्यस्थता केंद्र में विचाराधीन है।

    यह भी पढ़ें- रिठाला में टेपों मालिक की चाकू से गोदकर हत्या, झगड़े के बाद ड्राइवर ने ही किए ताबड़तोड़ वार; गिरफ्तार