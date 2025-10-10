Language
    रिठाला में टेपों मालिक की चाकू से गोदकर हत्या, झगड़े के बाद ड्राइवर ने ही किए ताबड़तोड़ वार; गिरफ्तार

    By Shamse Alam Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 06:55 PM (IST)

    दिल्ली के बुध विहार इलाके में एक टेंपो चालक ने बकाया वेतन के विवाद में अपने मालिक की चाकू मारकर हत्या कर दी। रिठाला निवासी मृतक जितेंद्र यादव के 14 वर्षीय बेटे के बयान पर पुलिस ने आरोपी शक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वेतन को लेकर विवाद के चलते उसने मालिक पर हमला किया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बुध विहार थाना क्षेत्र में लेनदेन के विवाद में चालक ने अपने ही टेंपो मालिक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी ने मालिक के घर पर ही वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया।

    मृतक के 14 वर्षीय बेटे के बयान के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर वारदात के 24 घंटे के अंदर आरोपी ड्राइवर शक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है।

    मृतक की पहचान रिठाला स्थित पाल काॅलोनी निवासी जितेंद्र यादव के रूप में हुई है। पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह मृतक के टेंपो चलाता था। मृतक से काम के बदले भुगतान को लेकर विवाद चल रहा था। सबक सिखाने के लिए उसपर चाकू से हमला कर दिया। जांच में पता चला कि शक्ति पर पहले से लूट और डकैती के दो आपराधिक मामले दर्ज हैं।

    रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि दो अक्तूबर को बुध विहार थाना पुलिस को अंबेडकर अस्पताल से एक व्यक्ति को चाकू मारे जाने के बाद भर्ती किए जाने की जानकारी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पाया कि एक शख्स के शरीर पर चाकू लगने के कई गंभीर घाव थे। वह बयान देने की स्थिति में नहीं था।

    घायल की पहचान जितेंद्र यादव के रूप में हुई। पुलिस रिठाला स्थित घटनास्थल बजाज सर्विस सेंटर के पास पहुंची। वहां पीड़ित का 14 वर्षीय बेटा मिला। उसने पुलिस को बताया कि दोपहर करीब 2:30 बजे उनके टेंपो का ड्राइवर उनके पिता से रुपये मांगने पहुंचा।

    दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। इस के दौरान शक्ति ने उनके पिता पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो या। पुलिस ने बेटे के बयान पर हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर लिया।

    पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। इसी बीच आठ अक्तूबर को जितेंद्र यादव ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी करुणा सागर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी शक्ति को गुप्त सूचना के आधार पर उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया।

