    दिल्ली में अमेरिकन रैपर Travis Scott का कॉन्सर्ट, दो दिन कई मार्गों का ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट

    By Mohammed Saqib Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 10:27 PM (IST)

    जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 18 और 19 अक्टूबर को ट्रैविस स्कॉट का कॉन्सर्ट होगा। भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। कुछ मार्गों पर प्रतिबंध रहेगा और पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। दर्शकों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

    दो दिन तक चलने वाले कान्सर्ट में 50 से 60 हजार दर्शकों के प्रतिदिन पहुंचने की संभावना।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाइव म्यूजिक काॅन्सर्ट सर्कस मैक्सिमस वर्ल्ड टूर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 18 व 19 अक्टूबर को आयोजित होगा। इस दौरान हालीवुड रैपर/सिंगर ट्रैविस स्काॅट दोनों दिन शाम छह बजे से रात दस बजे तक प्रदर्शन करेंगे।

    इस काॅन्सर्ट में भारी भीड़ की संभावना है। अनुमान है कि 50 से 60 हजार दर्शक प्रतिदिन आने वाले हैं। इसके चलते स्टेडियम और आस-पास के इलाकों में विशेष ट्रैफिक प्रबंध किए गए हैं ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चले और यात्रियों को सुविधा मिल सके।

    एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक दिनेश कुमार गुप्ता के मुताबिक, कार्यक्रम के दौरान दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जैसी सभी इमरजेंसी सेवाओं को आवश्यकतानुसार ट्रैफिक प्रतिबंधित मार्गों पर भी आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। लेकिन बीपी मार्ग और लोधी रोड से दूर रहने की सलाह दी गई है ताकि उनकी आवाजाही में देरी न हो।

    रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या अस्पताल जाने वाले यात्री अपनी यात्रा पहले से योजना बनाएं और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें और स्टेडियम के आसपास सड़क किनारे वाहन पार्किंग से बचें। भीड़ और ट्रैफिक कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो और बसों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

    स्टेडियम में यहां से होगा प्रवेश

    दर्शकों को केवल गेट नंबर 2, 6, 8, 13, 14 और 21 से प्रवेश मिलेगा। गेट नंबर 1 और 10 केवल इमरजेंसी परिस्थितियों के लिए रिजर्व रहेंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि वे स्टेडियम परिसर में दिशा निर्देशों और ट्रैफिक स्टाफ के आदेशों का पालन करें।

    यहां रहेगी पार्किंग की व्यवस्था

    सेवा नगर बस डिपो, सुनेहरी पुल बस डिपो इन दोनों स्थानों को आयोजकों द्वारा विशेष रूप से रिजर्व किया गया है। केवल निर्धारित पार्किंग में गाड़ियों पार्क करने को कहा गया है। इसके साथ ही स्टेडियम के आसपास सड़क किनारे पार्किंग करने से बचने की सलाह दी गई है।

    ट्रैफिक नियंत्रण और डायवर्जन

    जेएलएन रेड लाइट, सेवा नगर बस डिपो रेड लाइट, 5 एवेन्यू रोड डबल स्टोरी मार्केट धोबी घाट, प्रगति विहार रेड लाइट, लाला लाजपत राय मार्ग टी प्वाइंट, बारापुला कट नियर जेएलएन गेट नंबर-5, जंगपुरा मेट्रो स्टेशन सूचना भवन टी प्वाइंट के पास 18 और 19 अक्टूबर को शाम 4 बजे से 10 बजे तक विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन रहेगा।

